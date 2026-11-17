Cô ấy kéo tay tôi, nói nhỏ rằng muốn sang bàn bên cạnh.

Tôi và bạn gái quen nhau được gần một năm. Cô ấy trẻ hơn tôi 3 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, tính tình khá hoạt bát nhưng đôi khi hơi nhạy cảm, đặc biệt là trong những chuyện liên quan đến thể diện. Bình thường tôi cũng chiều bạn gái, đi đâu cũng cố gắng để cô ấy vui vẻ, nhưng lần này tôi thực sự cảm thấy cô ấy có phần quá quắt.

Hôm cưới em họ, tôi đưa bạn gái đi cùng vì muốn nhân dịp này giới thiệu cô ấy với họ hàng. Nhà trai tổ chức tiệc khá đông, bàn ghế được sắp xếp từ trước theo danh sách khách mời. Khi đến nơi, một bác trong đoàn đón tiếp khách thấy chúng tôi đến muộn nên hướng dẫn chúng tôi vào một bàn có mấy chị họ và các cháu nhỏ trong gia đình tôi đang ngồi sẵn. Tôi thấy đó là chuyện hết sức bình thường, bởi dù sao cũng là người nhà, mọi người có thể trò chuyện, làm quen với nhau. Huống chi các chị tôi đều là người nhiệt tình, để bạn gái làm quen trước, thân thiết trước cũng tốt.

Thế nhưng bạn gái tôi vừa nhìn thấy bàn ngồi đã thay đổi sắc mặt. Cô ấy kéo tay tôi, nói nhỏ rằng muốn sang bàn bên cạnh, nơi có mấy người bạn thân của tôi đang ngồi. Tôi giải thích rằng bàn đó đã đủ người, hơn nữa chúng tôi được xếp ngồi cùng các chị trong nhà, được coi như người nhà, nên cứ ngồi ở đây, ăn xong thì ra bàn ngồi uống nước trò chuyện với bạn bè tôi sau.

Suốt lúc ngồi ăn, cô ấy gần như không nói chuyện, mặt nặng mày nhẹ. Mấy chị họ hỏi han, gắp thức ăn, cô ấy cũng chỉ trả lời qua loa. Có lúc cô ấy còn quay sang trách tôi sao lại để người yêu ngồi giữa một đám phụ nữ lớn tuổi và trẻ con, trong khi bạn bè tôi lại ngồi vui vẻ chúc rượu tưng bừng ở bàn bên kia.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu khó chịu vì cho rằng cô ấy quá để ý chuyện nhỏ nhặt. Đây là đám cưới người thân của tôi, chứ đâu phải buổi tụ tập bạn bè. Tôi cũng không thể vì một yêu cầu riêng của bạn gái mà tự ý đổi chỗ, khiến người khác phải xáo trộn.

Trên đường về, cô ấy giận dỗi, cho rằng tôi không tôn trọng mình, đưa người yêu đi ăn cưới mà lại xếp ngồi với các chị và các cháu, khiến cô ấy chẳng thể hòa nhập. Cô ấy nói nếu tôi thực sự coi trọng cô ấy thì đã tìm cách để hai đứa được ngồi cùng bạn bè cùng tuổi.

Tôi nghe xong càng khó hiểu. Tôi đưa cô ấy đi cùng, giới thiệu với họ hàng, quan tâm suốt buổi, vậy mà chỉ vì một chỗ ngồi lại thành người không biết tôn trọng bạn gái. Có thể tôi đã chưa tinh tế trong cách sắp xếp, nhưng tôi cũng không nghĩ chuyện này đáng để giận dỗi đến vậy.

Điều khiến tôi băn khoăn là nếu sau này tiến xa hơn, liệu những lần gặp gỡ gia đình, họ hàng có tiếp tục trở thành nguyên nhân khiến hai đứa bất đồng? Tôi muốn người yêu hòa nhập với cuộc sống của mình, nhưng dường như cô ấy lại muốn mọi thứ phải diễn ra theo cách khiến cô ấy cảm thấy thoải mái nhất.