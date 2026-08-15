Đưa nghệ thuật dân gian vào sản phẩm thương mại và vai trò thầm lặng của e-logistics

Đầu tư vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng, Đỏ ART phối hợp cùng e-logistics mang giá trị được tạo nên từ xưởng chế tác nguyên vẹn cảm xúc đến tay người nhận.

Có những sản phẩm thủ công được tạo nên không chỉ bằng nguyên liệu hay kỹ thuật, mà còn bằng câu chuyện, cảm xúc với giá trị nghệ thuật và dấu ấn của người làm nghề.

Sau gần một thập kỉ phát triển, từ một xưởng thủ công quy mô nhỏ, Đỏ ART từng bước xây dựng chỗ đứng trong phân khúc phụ kiện thủ công cao cấp với hệ thống phân phối đa kênh, từ bán lẻ trực tuyến, đến phân phối tới gần 10 điểm ký gửi và đại lý tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Khi lượng khách hàng ngày càng mở rộng, bài toán đặt ra với thương hiệu không chỉ sản xuất sản phẩm nhiều hơn mà còn là cảm xúc khi khách hàng lần đầu đầu mở hộp và cầm trên tay thành phẩm. Đó chính là lý do mà Đỏ ART xem vận chuyển và giao nhận hàng hóa là một phần trong chuỗi giá trị tạo nên trải nghiệm của khách hàng.

Ông Tuân Lê, Founder Đỏ ART chia sẻ: "Đỏ chọn và hợp tác cùng J&T Express từ năm 2022 khi bắt đầu mở rộng kênh online và cần đối tác vận chuyển đủ tin cậy để đồng hành dài hạn. Điều khiến J&T được chọn không chỉ là giá cước, mà là sự linh hoạt trong hỗ trợ vận hành, đặc biệt vào các đợt cao điểm khi đơn hàng dồn về nhiều".

Logistics thích nghi với nhịp làm nghề

Khác với các sản phẩm sản xuất hàng loạt, mỗi sản phẩm của Đỏ ART đều trải qua nhiều công đoạn chế tác bằng tay trước khi được đóng gói theo tiêu chuẩn riêng của thương hiệu. Sự chỉn chu trong từng khâu chế tác được Đỏ ART duy trì đến bước hoàn thiện và đóng gói sản phẩm. Tiêu biểu như dòng phụ kiện làm từ da bò thật, với những công đoạn vẽ tay tỉ mỉ, từng lớp bọc lót, chi tiết niêm phong được chăm chút cẩn thận để khách hàng có thể cảm nhận trọn vẹn giá trị của một sản phẩm thủ công ngay từ thời điểm mở hộp. Tiến độ sản xuất vì thế mà luôn phụ thuộc vào quá trình chế tác và kiểm tra chất lượng.

Công đoạn vẽ và may tay sản phẩm trước khi kiểm tra và đóng gói theo tiêu chuẩn riêng

Nếu Đỏ Art dành nhiều thời gian tâm sức cho việc hoàn thiện sản phẩm, thì các đơn vị vận chuyển tiếp nối hành trình đó bằng việc đảm bảo kiện hàng được giao đúng thời gian và nguyên vẹn đến tay khách hàng. Thay vì buộc khách hàng phải có lịch lấy hàng cố định, J&T Express chủ động phối hợp thời gian nhận hàng phù hợp với tiến độ thực tế của Đỏ ART. Cách vận hành này giúp Đỏ ART giữ được nhịp sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm mà vẫn đảm bảo đơn hàng được vận chuyển đúng thời điểm mong muốn.

Hiệu quả phối hợp càng trở nên rõ nét hơn trong các giai đoạn cao điểm như ra mắt bộ sưu tập, chiến dịch theo mùa hay các phiên livestream, có thời điểm lượng đơn hàng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Theo ông Vinh Đặng, đại diện bộ phận Marketing của Đỏ ART, trong đợt livestream diễn ra vào tháng 6, hàng nhiều nhưng các đơn hàng đều nhận được đánh giá tích cực, khách hàng hài lòng với sản phẩm, shipper giao hàng nhiệt tình và chuyên nghiệp. Với một thương hiệu theo đuổi phân khúc thủ công cao cấp, điều này không chỉ phản ánh việc chọn đúng đối tác, hoạt động giao nhận còn góp phần duy trì trải nghiệm nhất quán mà thương hiệu muốn xây dựng.

Đồng hành để những giá trị nghệ thuật đi xa hơn

J&T Express đồng hành trong khâu giao nhận, giúp sản phẩm giữ được giá trị khi đến tay khách hàng.

Trong câu chuyện phát triển của nhiều thương hiệu cho thấy khi quy mô kinh doanh mở rộng, vai trò của đơn vị chuyển phát không chỉ dừng ở việc vận chuyển hàng hóa mà còn là mắt xích giúp tăng cường trải nghiệm thực tế của khách hàng. Mỗi bên đảm nhiệm một phần công việc khác nhau: doanh nghiệp tập trung gìn giữ văn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và bản sắc thương hiệu; đơn vị vận chuyển hỗ trợ để những giá trị ấy được chuyển giao trọn vẹn. Cụ thể như Đỏ ART, sự đồng hành đó không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn tạo điều kiện để thương hiệu tự tin mở rộng thị trường, đưa những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa và thẩm mỹ Việt Nam đến với nhiều khách hàng hơn.