Đưa mẹ đơn thân cùng đi du học Úc, giám đốc Đà Nẵng nhận trái ngọt sau 10 năm

Đó là câu chuyện của Lê Đoàn Nhật Minh (32 tuổi, Đà Nẵng) - sáng lập công ty tổ chức sự kiện và Phan Nữ Uyên Nhi (32 tuổi, Đà Nẵng) - nhà sáng tạo nội dung kiêm HLV yoga.

Nhật Minh và Uyên Nhi gặp nhau từ khi còn là sinh viên. Tuy nhiên, đàng trai đã biết đến Uyên Nhi từ thời còn đi học phổ thông bởi cô từng tham gia nhiều cuộc thi cho lứa tuổi teen, nổi tiếng với vẻ ngoài xinh xắn, học giỏi. Song, Nhật Minh cho hay bản thân chỉ dám đứng nhìn từ xa, không bao giờ nghĩ có cơ hội sẽ làm quen được cô gái này.

Đến khi học chung trường Đại học, Nhật Minh vẫn cố gắng hỏi bạn bè, dò tìm các kênh cá nhân của Uyên Nhi để “cập nhật tình hình”. Lúc này, anh mới biết Uyên Nhi làm mẹ đơn thân ở tuổi 19.

Nhật Minh và Uyên Nhi trong chương trình Vợ Chồng Son (Ảnh chụp màn hình)

Trải qua biến cố đổ vỡ hôn nhân, Uyên Nhi bày tỏ cô không có ý định yêu đương hay quen biết, tìm hiểu ai. Tuy nhiên khi Nhật Minh ngỏ lời, cô nhận thấy có nhiều sự khác biệt ở anh chàng này. Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng cách nói chuyện của Minh là như người lớn, chững chạc và biết suy nghĩ nên Uyên Nhi đã đồng ý gặp gỡ, cho cả hai một cơ hội.

Uyên Nhi cũng cho biết thêm có rất nhiều chàng trai cũng cố gắng tiếp cận, làm quen với cô nhưng chỉ duy nhất Nhật Minh luôn hỏi han về con nhỏ, đề nghị đưa bé đi chơi. Anh chàng cũng áp dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, ngày nào cũng nói chuyện, quan tâm cả Nhi và con gái riêng của cô. Trong khi đó những chàng trai khác chủ yếu chỉ hỏi thăm về cô nên cảm thấy dành nhiều sự ấn tượng cho Nhật Minh.

Song, gia đình Uyên Nhi lại rất nghiêm khắc. Sau biến cố, cô không thể ra ngoài gặp gỡ bạn bè, thậm chí khồn đi chơi với bạn nữ. Nhật Minh chỉ có thể hẹn vợ vào những lúc đi học. Một lần bố mẹ đi xa, Nhật Minh nắm bắt thời cơ và rủ Uyên Nhi đi Hội An rồi thổ lộ tình cảm.

Thế nhưng thử thách bắt đầu từ đây. Sau khi tỏ tình, Minh nhận tin đi du học ở Úc. Khi qua nước ngoài, anh bị cuốn theo nhiều thứ vì bận rộn học hành và làm thêm, cộng với chênh lệch múi giờ nên không thể gọi điện cho bạn gái. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên Minh đưa ra lời đề nghị chia tay sau 4 tháng đi du học.

Cặp đôi từng trải qua không ít sóng gió trước khi gắn bó cùng nhau

Về phía Uyên Nhi, cô cho rằng ngày đó, bản thân cũng cảm thấy cả hai không có tương lai. Vì bạn trai cùng tuổi và đi du học, phát triển sự nghiệp ở Úc trong khi đó Nhi không thể để con ở nhà rồi ra nước ngoài. Vì vậy cô cũng nói chia tay và tìm hiểu những mối quan hệ khác mà cho rằng có thể tiến xa hơn.

Tuy đã không còn yêu nhau nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, chỉ không tương tác, mỗi người đều có những mối bận tâm khác nhau. Cả hai cũng quen biết, gặp gỡ những người khác nhưng đều không thành.

Một ngày, Uyên Nhi nhắn tin hỏi han khiến Nhật Minh bất ngờ. Anh biết chắc người kia có chuyện, chỉ qua hai dòng tin nhắn "Anh khỏe không? Cuộc sống ở bên đó thế nào?". Khoảng nửa năm, Nhật Minh bí mật về thăm và sang nhà Uyên Nhi. Khi thấy Minh, Nhi khóc rất nhiều vì vẫn còn thương anh, nhưng trong lòng biết không thể đến với nhau nên đuổi anh đi.

Uyên Nhi cũng không nuôi hy vọng khi thấy Minh khá hấp dẫn trong mắt các bạn nữ du học sinh. Dẫu vậy, qua một vài lần giao tiếp, cả hai nhận thấy mình vẫn còn thương người kia nên quyết định quay lại với nhau.

Cô nàng cũng từng tâm sự với bạn trai về ấp ủ du học từ nhỏ của mình. Nhưng cô gặp phải rào cản là con nhỏ và sự đồng ý từ bố mẹ. Chính vì vậy sau khi quay lại, Nhật Minh viết thư dài gửi cho bố mẹ Nhi, kể về tâm tư và những gì hai người đã trải qua. Cuối thư, anh hứa chở che, làm hết sức để Uyên Nhi cảm thấy an toàn khi đi du học Úc.

Tính đến hiện tại cặp đôi có 12 năm bên nhau, cùng nuôi dạy 3 nhóc tỳ

Được cả con gái và gia đình ủng hộ, Nhi thực hiện ước mơ và hoàn thành nguyện vọng của mình. Trong suốt chuyến bay sang Úc, cô khóc và buồn vì xa con, trăn trở liệu sự đánh đổi ấy mang lại kết quả gì. Còn Minh khi thấy bạn gái, cảm xúc của anh như vỡ òa, mọi tâm tư trong lòng được giải thoát.

Anh chàng bày tỏ, khoảnh khắc đó khiến anh nhận ra Uyên Nhi là người phụ nữ suốt cuộc đời mình. Cặp đôi cũng chia sẻ cả hai gặp lại vào năm 23 24 tuổi, lúc đã trưởng thành hơn so với thời điểm mới quen (19 - 20 tuổi). Thế nhưng về mặt cảm xúc, tình cảm vẫn còn vẹn nguyên, không thay đổi.

Ngày tháng sau đó, Nhi được Minh hết mực yêu thương, che chở. Cô vững tâm hoàn thành tốt chương trình học và có những trải nghiệm đáng giá ở chân trời mới. Đến năm 2018, cặp đôi về nước xin phép gia đình cho đăng ký kết hôn. Tuy nhiên đến tháng 2/2023, cả hai mới chính thức làm đám cưới nhân dịp kỷ niệm 10 năm quen nhau.

Trải qua nhiều sóng gió nhưng ở hiện tại, cả hai có cuộc sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc. Trong mắt Nhật Minh, Uyên Nhi luôn là cô vợ ngây thơ, bé bỏng cần được chở che, bảo vệ. Cặp đôi dành cho nhau tình yêu chân thành như thuở ban đầu. Ngược lại, Uyên Nhi cũng luôn hỗ trợ, đồng hành cùng chồng trong mọi công việc, cùng nhau vun vén tổ ấm.

Cả hai có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, đồng hành cả trong công việc lẫn cuộc sống

(Tổng hợp/ Ảnh: FBNV)