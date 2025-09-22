Dừa khô tăng giá kỷ lục

Trong 1 tuần qua, giá dừa khô tại Vĩnh Long, TP Cần Thơ… tăng cao ngất ngưởng, thương lai thu mua từ 230.000-240.000 đồng/chục (12 trái), tăng từ 100.000 -130.000 đồng đồng/chục so với đầu năm.



Theo bà Lương Thị Ánh (ngụ xã Châu Hoà, tỉnh Vĩnh Long), vào đầu năm, giá dừa khô ở mức 100.000 đồng/chục là nhà vườn đã có lời. Từ tháng 4 đến nay, dừa khô liên tục tăng lên 175.000 đồng/chục và hiện nay là 240.000 đồng/chục nên người trồng dừa rất phấn khởi.

"Nếu mức giá này duy trì từ nay đến cuối năm thì năm nay tôi có thể thu lợi nhuận trên 100 triệu đồng từ 5 công trồng dừa" – bà Ánh chia sẻ.

Theo một số thương lái, giá dừa khô tăng cao thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường xuất khẩu tăng mạnh. Song song đó, thị trường nội địa cũng cần một lượng lớn dừa khô để phục vụ sản xuất, chế biến bánh, kẹo cho dịp Tết Nguyên đán năm 2026.