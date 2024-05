'Dựa hơi' cái chết của Mèo Béo, TikToker Việt thả đồ ăn xuống Hồ Tây gây phẫn nộ

Chuyện chàng trai họ Lưu sinh năm 2003 quê Hồ Nam, Trung Quốc với nickname Mèo Béo nhảy cầu tự tử vì tuyệt vọng trong chuyện tình yêu với cô Đàm Trúc (sinh năm 1997, người Trùng Khánh) trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây và "Mèo Béo" trở thành từ khóa "hot" cả trên mạng xã hội Việt Nam.

Trong suốt hai năm yêu nhau, Mèo Béo chỉ được gặp bạn gái 2 lần, nhưng để cung phụng Đàm Trúc, anh "cày" game thuê và chơi game mỗi ngày 14 tiếng để kiếm tiền, và sống tằn tiện đến khốn khổ. Chàng trai sống trong căn nhà trọ tồi tàn ở Trùng Khánh, mùa đông không có chăn bông để đắp, chỉ dám gọi những thứ rẻ nhất về ăn, đến cả McDonald's cũng là ước mơ xa xỉ; khi bị nôn ra máu cũng không dám bỏ tiền đi khám bệnh.

Tổng cộng, chàng trai đã chuyển cho bạn gái 510.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng). Hai người hẹn đến tháng 5/2024 sẽ đăng ký kết hôn, nhưng vào tháng 4 Đàm Trúc muốn chia tay. Níu kéo bất thành, Mèo Béo nhảy cầu tự vẫn. Chàng trai viết trên mạng trước khi tự kết thúc cuộc đời: "Tôi không muốn ăn rau nữa, tôi muốn ăn Mc Donald's".

Sau cái chết của Mèo Béo, nhiều người dân Trùng Khánh đặt mua bánh hamburger và gà rán đắt tiền rồi nhờ shipper mang đến cây cầu nơi anh tự tử, cầu nguyện cho anh kiếp sau có thể ăn ngon và yêu lấy chính mình. Số lượng hoa và thức ăn mà họ gửi chất kín cả cây cầu ở Trùng Khánh. Chuyện về Mèo Béo hiện vẫn nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý, bình luận của nhiều bạn trẻ Việt Nam.

Mới đây trên TikTok, hai bạn trẻ Việt Nam đăng clip dùng Mc Donald's để tưởng niệm, cầu nguyện cho Mèo Béo. Trong đó, cô gái trẻ mua khá nhiều đồ ăn, thức uống cho vào hộp carton rồi thả xuống Hồ Tây, còn chàng trai thì đặt các món Mc Donald's trên bờ sông trong khu Mega Grand World. Những đoạn video này gây bất bình cho cư dân mạng, nhiều người chia sẻ trên các nền tảng với ý phê phán, kéo theo hàng nghìn bình luận chỉ trích dành cho các TikToker kể trên.

Hai bạn trẻ Việt "bắt trend" mang đồ ăn ra hồ để cầu nguyện cho Mèo Béo. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là hành động câu view, câu like dựa trên cái chết thương tâm của người khác, do đó rất phản cảm: "Mình cảm thấy rất giả tạo; bao nhiêu cái chết ở ngay Việt Nam thì không thấy cầu nguyện, nếu Mèo Béo không phải là từ khóa 'hot' trên mạng thì họ có làm như vậy không?"; "Xem video là biết hai người này đang diễn rồi"; "Việc làm này thực sự vô nghĩa, đây không phải là thương cảm trước người đã khuất mà chỉ vì lợi ích bản thân, quay video bắt trend để được nhiều người biến đến", "Mèo Béo chết rất thương tâm, nhưng hãy để anh ấy an nghỉ chứ đừng lợi dụng anh ấy"...

Đặc biệt, hành động thả đồ ăn xuống Hồ Tây của nữ TikToker nhận rất nhiều lời phê phán gay gắt. Hầu hết mọi người cho rằng hành động này không mang lại lợi ích thiết thực nào, không giúp được gì cho Mèo Béo mà còn gây lãng phí thực phẩm, ô nhiễm hồ, tạo thêm việc cho công nhân vệ sinh môi trường.

"Bạn có thể đồ ăn đó cho những người ở gầm cầu, người vô gia cư còn có ý nghĩa hơn"; "Ở ngoài kia còn bao người nghèo, bao nhiêu đứa trẻ ao ước nhưng chưa từng được ăn hamburger, chưa biết thế nào là Mc Donald's, vậy mà cô ấy lại thả xuống hồ"; "Làm trò tào lao, không chỉ lãng phí đồ ăn mà còn gây ô nhiễm môi trường"; "Bạn nên mang đồ ăn về hay cho ai đó đi, thả như vậy chỉ khổ người vớt rác thôi"...

Nhiều cư dân mạng cảm thán, giới trẻ ngày nay vì câu tương tác trên mạng xã hội mà "đu trend" bất chấp theo kiểu vô nghĩa, vô bổ. " Tuổi trẻ nên làm những việc có ích cho xã hội, cho bố mẹ, gia đình, không nên lãng phí sức trẻ cho những chuyện tào lao, nhảm nhí", bình luận này nhận được nhiều biểu cảm đồng tình.

Ngày 7/5, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) xác nhận, vào tối 6/5, Ban Quản lý Hồ Tây phát hiện 2 người trẻ mang đồ ăn nhanh thả xuống lòng hồ. Những thứ được họ thả xuống hồ bao gồm cả đồ ăn và vỏ bọc, hộp đựng. Lực lượng chức năng sau đó đã ngăn cản, nhắc nhở họ không tiếp tục hành vi trên, vì thả thức ăn xuống hồ là hành vi gây ô nhiễm môi trường, bị nghiêm cấm.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tuần tra để nhắc nhở, xử lý những trường hợp có hành vi tương tự ”, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ nói.

Cũng liên quan đến Mèo Béo, tối 6/5, McDonald's Việt Nam lên tiếng xin lỗi vì dựa hơi câu chuyện thương tâm của chàng trai tội nghiệp này để quảng cáo, câu khách. Trên ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến, thương hiệu thức ăn nổi tiếng này tung chương trình quảng cáo với tên gọi: "Không thích ăn rau thì ăn gà dính phô mai BBQ ". McDonald' còn khuyến khích khách hàng nhận ưu đãi với mã giảm giá: "Thử xem nhà McDonald's có đủ làm hài lòng chiếc bụng đang biểu tình của 'mí fens' với combo này hong nhen".

Ngay lập tức, McDonald's Việt Nam nhận cơn "mưa" phẫn nộ từ mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người nói sẽ tẩy chay thương hiệu này kể từ nay.

Thư xin lỗi của McDonald's Việt Nam trên trang Facebook có hơn 82 triệu lượt theo dõi ghi: "Hôm nay, trên một số nền tảng giao hàng online của McDonald’s đã xuất hiện một số thông tin về chương trình và sản phẩm mới của McDonald’s với ngôn từ không phù hợp liên quan đến bạn Mèo Béo trong một bối cảnh nhạy cảm, tạo ra sự phản cảm, phiền lòng.

Nhận về sự khiển trách từ cộng đồng mà chính chúng tôi – đội ngũ McDonald's Việt Nam phải tự kiểm điểm, cũng như mong muốn dành một lời xin lỗi chân thành tới bạn Mèo Béo và gia đình, cộng đồng và tất cả quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng McDonald’s".