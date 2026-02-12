Đưa Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng tái tạo

Trong nhiều năm qua, một số dự án điện gió ở phía phía Tây tỉnh Gia Lai dù đã hoàn thành xây dựng nhưng vẫn chưa thể vận hành thương mại. Nguyên nhân chính là do vướng các thủ tục pháp lý liên quan đến cấp phép hoạt động điện lực và ký hợp đồng mua bán điện. Vì vậy, hàng chục nghìn tỉ đồng vốn đầu tư đã bị "kẹt", không tạo ra doanh thu như dự kiến và gây khó khăn cho các nhà đầu tư.

Quyết liệt gỡ vướng

Vừa qua, sau khi Công ty CP Điện gió Chư Prông Gia Lai và Công ty CP Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai hoàn tất rà soát pháp lý, kỹ thuật và cam kết chịu trách nhiệm về việc các nhà máy đã đáp ứng đủ điều kiện vận hành thương mại theo hợp đồng, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã cấp giấy phép hoạt động điện lực cho 2 dự án điện gió gồm: Nhà máy Điện gió Phát triển Miền Núi và Nhà máy Điện gió Chế biến Tây Nguyên. Cả 2 dự án đều có công suất 49,5 MW mỗi nhà máy, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỉ đồng.

Cùng với đó, Công ty Mua bán điện (EPTC) đã chấp thuận thời điểm vận hành thương mại của cả 2 nhà máy trên, chính thức thực hiện hợp đồng mua bán điện đã ký với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đưa sản lượng điện thương mại lên lưới quốc gia.

Được đi vào hoạt động sau 3 năm hoàn thiện, 2 nhà máy sẽ đóng góp vào ngân sách gần 1.000 tỉ đồng/năm, tạo việc làm và góp phần tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện quốc gia.

Hàng loạt dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành, tạo dấu ấn rõ nét trong bức tranh phát triển của tỉnh Gia Lai

Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn - cho biết: Việc 2 nhà máy đi vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn. Trong thời gian qua, địa phương đã tích cực phối hợp để hoàn thiện các thủ tục đất đai, góp phần đưa dự án vào vận hành.

Cũng theo ông Trung, 2 nhà máy đi vào vận hành thương mại sẽ góp phần tăng thu ngân sách, tạo cảnh quan "cánh đồng điện gió" phục vụ du lịch và tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

Tăng cường thu hút đầu tư

Tỉnh Gia Lai sở hữu không gian phát triển rộng lớn với diện tích hơn 21.500 km², địa hình đa dạng từ cao nguyên đến ven biển, cùng hệ thống sông, hồ phong phú. Với đặc thù thời tiết nắng nhiều, gió mạnh và ổn định, địa hình rộng mở giờ đây trở thành lợi thế nổi trội để tỉnh Gia Lai phát triển điện gió, điện mặt trời.

Mới đây, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã có thông báo mời gọi các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 12 dự án điện gió, điện mặt trời tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai với tổng công suất lắp đặt trên 700 MW, tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỉ đồng. Trong đó có 4 dự án điện mặt trời gồm: Nhà máy Điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - Tô Na (198 tỉ đồng); Nhà máy Điện mặt trời Nhơn Hòa (1.836 tỉ đồng); Nhà máy Điện mặt trời Nhơn Hòa 1A (830 tỉ đồng); Nhà máy Điện mặt trời Nhơn Hòa 2 (1.545 tỉ đồng). Và 8 nhà máy điện gió gồm: Nhà máy Điện gió Bờ Ngoong (3.700 tỉ đồng); Nhà máy Điện gió Xã Trang (3.400 tỉ đồng); Nhà máy Điện gió Xã Trang - giai đoạn 2 (3.350 tỉ đồng); Nhà máy Điện gió Nhơn Hòa 3 (1.720 tỉ đồng); Nhà máy Điện gió Nhơn Hòa 4 (1.645 tỉ đồng); Nhà máy Điện gió An Thành Gia Lai (1.586 tỉ đồng); Nhà máy Điện gió Ia Ko 2 ( 1.400 tỉ đồng); Nhà máy Điện gió Ia Ko 1 (1.562 tỉ đồng), tại các xã Ia Ko, Chư Pư và Ia Le.

Khi được vận hành, các dự án sẽ cung cấp nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai. Các dự án còn tạo nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, với tiềm năng và lợi thế, hiện tỉnh này đang hướng trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo trong thời gian tới. Sở Công Thương đang rà soát, đề xuất đưa các dự án năng lượng tái tạo có tiềm năng trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch phát triển điện lực. Cùng với đó tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đề xuất đầu tư dự án năng lượng. Đặc biệt là tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư lớn, có năng lực và kinh nghiệm để triển khai thực hiện nghiên cứu, khảo sát các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới như điện khí, điện sóng biển.