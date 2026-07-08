Đưa Argentina từ cõi chết trở về, Messi lại chứng minh điều khiến cả thế giới phải ngả mũ

Messi lập kỷ lục buồn với cú đá hỏng phạt đền thứ 4 ở World Cup. Nhưng chẳng sao cả, bởi sau đó anh lại nhắc cho cả thế giới nhớ vì sao mình vẫn là ngôi sao số một.

Messi lại vừa tạo nên một đêm thật điên rồ! Trong vòng hơn 90 phút, anh cùng tuyển Argentina đi từ cảm xúc thất vọng tột cùng đến màn ngược dòng bùng nổ khó tin. Và đó chính là những phẩm chất mà người hâm mộ chờ đợi ở siêu sao này.

Nốt trầm nhất ở trận đấu với Ai Cập chính là việc Messi đá hỏng phạt đền. Đó đã lần thứ tư trong lịch sử World Cup anh thất bại trên chấm 11, qua đó trở thành cầu thủ gặp phải điều này nhiều nhất giải đấu.

Đồng thời, Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên đá hỏng 2 quả phạt đền trong cùng một kỳ World Cup. Một kỷ lục mà chẳng huyền thoại nào mong muốn sở hữu.

Đến lúc Argentina bị Ai Cập dẫn 0-2 ở phút 67, mọi thứ càng trở nên u ám hơn. Trước khi vào trận, không nhiều người tin Ai Cập có thể đẩy nhà vô địch thế giới vào tình thế ấy. Và đến khi đội bóng châu Phi ghi bàn thứ 2, càng ít người tin Argentina có thể lật ngược thế cờ. Nhưng rồi, đó là lúc Messi bùng nổ.

Chỉ trong vòng 5 phút, từ phút 79 đến 84, anh trực tiếp tham gia vào cả 2 bàn thắng giúp Argentina san bằng cách biệt. Một pha tạt bóng chuẩn đến từng milimet để Romero đánh đầu mở ra hy vọng, rồi một bàn thắng mang đúng thương hiệu của số 10 khiến cả cầu trường bùng nổ. Chỉ trong chớp mắt, tỷ số từ 0-2 thành 2-2. Một lần nữa, Messi kéo Argentina trở về từ nơi tưởng như không còn đường lui.

Đến phút 90+3, khoảnh khắc định đoạt trận đấu thuộc về Enzo Fernández với cú đánh đầu sau đường treo bóng bất ngờ của Lautaro Martínez. Argentina hoàn tất màn ngược dòng 3-2 để giành vé vào tứ kết trong một trong những trận đấu kịch tính nhất World Cup 2026.

Tranh cãi nỗ ra khi phía Ai Cập cho rằng VAR nên can thiệp, xét xem đã có pha phạm lỗi ở tình huống lấy bóng trước đó của Argentina hay chưa. Nhưng rồi, bàn thắng đã được công nhận.

Messi và đồng đội tạo nên một màn ngược dòng điên rồ.

Sau tiếng còi mãn cuộc, điều đọng lại không còn là cú đá hỏng phạt đền ở đầu trận, bởi đó vốn là câu chuyện đã theo Messi suốt nhiều năm.

World Cup 2018, anh bị Hannes Halldórsson cản phá trên chấm 11 m trước Iceland. World Cup 2022, Wojciech Szczęsny tiếp tục đánh bại anh từ khoảng cách 11 m trong trận gặp Ba Lan. World Cup 2026, Messi lần lượt sút ra ngoài trước Áo rồi bị thủ môn Ai Cập cản phá. Phạt đền có thể là điểm yếu hiếm hoi trong sự nghiệp gần như hoàn hảo của chủ nhân tám Quả bóng vàng.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào những cú sút hỏng ấy để đánh giá Messi, có lẽ người ta đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Bóng đá chưa bao giờ chỉ được quyết định bởi một cú đá phạt đền. Một cầu thủ vĩ đại không được đo bằng việc anh ta mắc bao nhiêu sai lầm, mà bằng việc anh ta phản ứng thế nào sau cú vấp ấy.

Messi chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm sau những lần đá hỏng. Anh vẫn là người bước lên thực hiện, vẫn là người cầm bóng nhiều nhất, tạo cơ hội nhiều nhất và nhận lấy áp lực lớn nhất. Điều đáng sợ nhất ở Messi không chỉ là khả năng ghi bàn, mà còn là việc anh gồng gánh tuyển Argentina trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Messi đá hỏng penalty nhưng rồi lại hóa người hùng của tuyển Argentina.

Tuyển Ai Cập xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Họ đã chơi một trận đấu quả cảm, tổ chức chặt chẽ, phản công sắc bén và khiến nhà đương kim vô địch World Cup nhiều lần rơi vào hoảng loạn. Dẫn Argentina 2-0 đến tận phút 79 ở vòng 1/8 World Cup là điều không nhiều đội tuyển làm được.

Nhưng bóng đá đôi khi tàn nhẫn theo cách rất đơn giản. Tuyển Ai Cập đã rất nỗ lực, chỉ là đối thủ của họ lại sở hữu Lionel Messi. Và trong lúc ngặt nghèo nhất, siêu sao ấy đã khiến tất cả lại phải nhớ đến mình.

Đêm nay, Messi lập thêm một kỷ lục buồn. Nhưng cũng trong chính đêm nay, anh nhắc cả thế giới rằng những huyền thoại không được ghi nhớ vì số lần thất bại, mà vì cách họ thể hiện bản lĩnh sau những cú vấp.

Messi có thể đá hỏng phạt đền. Nhưng khi Argentina cần một phép màu, người tạo ra phép màu vẫn thường là anh. Và đó chính là điều người ta mong đợi ở một thiên tài!

Một lần nữa, thế giới bóng đá lại phải ngả mũ trước anh, thiên tài Lionel Messi!