Messi chỉ cần nói "tôi sẽ chờ đến năm 2030", Ronaldo liệu có đổi ý việc chia tay World Cup?

Ronaldo đã nói World Cup 2026 là lần cuối anh dự giải vô địch thế giới. Nhưng nếu Messi tiếp tục hướng đến năm 2030, liệu cá tính của CR7 có cho phép anh đứng ngoài?

Cristiano Ronaldo vừa tuyên bố World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Sau thất bại của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8, siêu sao 41 tuổi xác nhận chương cuối cùng của mình tại sân chơi lớn nhất thế giới đã khép lại. Tuy nhiên, anh cũng để ngỏ tương lai ở tuyển Bồ Đào Nha, nhấn mạnh sẽ chưa đưa ra quyết định về việc chia tay đội tuyển quốc gia.

Về lý trí, đó là quyết định hợp lý. Năm 2030, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 45. Ngay cả với một cỗ máy thể chất như anh, việc góp mặt ở World Cup lần thứ 7 gần như là điều bất khả thi. 6 kỳ World Cup, 6 kỳ Euro liên tiếp, hàng loạt kỷ lục và một sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ đã đủ để biến Ronaldo thành tượng đài.

Nhưng Ronaldo chưa bao giờ là người sống hoàn toàn bằng lý trí. Bởi nếu vậy, anh đã không dành cả tuổi 40 để theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng; đã không liên tục thách thức những giới hạn mà bóng đá hiện đại từng cho là bất khả thi; và càng không phải là người suốt gần 20 năm qua luôn biến những lời hoài nghi thành động lực.

Ronaldo là mẫu cầu thủ càng bị bảo “không thể”, càng muốn chứng minh điều ngược lại. Chính vì thế, câu hỏi thú vị nhất lúc này lại không nằm ở Ronaldo. Nó nằm ở Lionel Messi.

Trong những tuần gần đây, Messi không khẳng định sẽ dự World Cup 2030, nhưng cũng không hề đóng cánh cửa. Anh nói mình chưa nghĩ đến điều đó và chỉ muốn sống cho hiện tại, miễn là còn cảm thấy đủ thể lực để chơi bóng.

Chỉ một câu nói ấy đã làm dấy lên vô vàn suy đoán. Nếu Messi thật sự hướng đến World Cup 2030, câu chuyện sẽ thay đổi rất nhiều. Và nên nhớ rằng tại giải đấu kỷ niệm 100 năm World Cup, tuyển Argentina sẽ được chơi trận khai mạc trên sân nhà. Đó sẽ là một dấu mốc vô cùng đáng nhớ.

Suốt gần hai thập kỷ, sự nghiệp của Ronaldo và Messi luôn tồn tại như hai đường thẳng song song. Người này lập kỷ lục, người kia lập tức đáp trả. Người này nâng cúp, người kia tìm cách chinh phục danh hiệu còn thiếu.

Đó không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai siêu sao. Đó là động lực giúp cả hai kéo dài sự nghiệp vượt xa mọi chuẩn mực.

Messi từng tuyên bố giã từ tuyển Argentina sau thất bại ở Copa America 2016. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, anh trở lại. Phần còn lại đã trở thành lịch sử với chức 2 vô địch Copa America 2021 và 2024, Finalissima (Siêu cúp châu Âu – Nam Mỹ) và World Cup 2022.

Ronaldo cũng nhiều lần khiến cả thế giới bất ngờ bằng những quyết định đi ngược mọi dự đoán. Vì thế, sẽ rất khó để khẳng định tuyên bố hôm nay là không thể thay đổi vào ngày mai. Đặc biệt khi đối thủ lớn nhất vẫn còn ở đó.

Thực tế, Ronaldo từng nhiều lần né tránh các câu hỏi về World Cup 2030 trước khi chính thức xác nhận 2026 là kỳ World Cup cuối cùng. Thậm chí, HLV Roberto Martinez cũng từng nói không ai nên nghi ngờ khả năng Ronaldo còn đủ sức chơi đến năm 2030. Điều đó cho thấy ngay cả trong nội bộ tuyển Bồ Đào Nha, cánh cửa ấy từng không hoàn toàn đóng lại.

Thậm chí, dư luận còn đặt câu hỏi về việc Ronaldo hiện mới chỉ tuyên bố 2026 là lần cuối dự World Cup, chứ chưa từ giã tuyển Bồ Đào Nha. Không biết chừng, siêu sao này còn có thể dự Euro 2028.

Tất nhiên, bóng đá không chỉ là cuộc đua giữa Ronaldo và Messi nữa. Tuyển Bồ Đào Nha cần một thế hệ mới. Argentina cũng cần trao sân khấu cho lớp đàn em. World Cup không thể mãi thuộc về hai huyền thoại. Đó là lý do khiến khả năng Ronaldo trở lại vào năm 2030 vẫn rất thấp.

Nhưng nếu nhìn vào con người Cristiano Ronaldo, vẫn tồn tại một chữ “nếu” rất đáng suy ngẫm. Nếu Messi xác nhận sẽ chờ đến World Cup 2030, nếu Messi bước vào giải đấu với tư cách nhà vô địch thế giới và nếu cả thế giới lại nói về “điệu nhảy cuối cùng” của số 10 Argentina, liệu Ronaldo có thực sự chấp nhận đứng ngoài?

Có lẽ, chỉ chính Ronaldo mới biết câu trả lời mà thôi!