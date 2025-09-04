HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đưa 1,5 tỉ đồng cho một người đàn ông tại chợ để “chạy án” cho chồng

Như Quỳnh |

Sau khi nhận của bà M. số tiền 1,5 tỉ đồng để “chạy án” cho chồng người này, Lê Văn Uyển đã bỏ trốn.

Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ Lê Văn Uyển (SN 1962, trú tại thôn Cam 1, xã Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đưa 1,5 tỉ đồng cho một người đàn ông tại chợ để “chạy án” cho chồng- Ảnh 1.

Lê Văn Uyển bị bắt giữ vì chiếm đoạt tiền "chạy án". Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 27-8, bà Đ.T.M. (trú tại xã Trấn Yên, Lào Cai) trình báo cơ quan Công an về việc bị lừa đảo 1,5 tỉ đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Âu Lâu khẩn trương điều tra. Đến 17 giờ ngày 1-9, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Lê Văn Uyển.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Uyển khai nhận đã lợi dụng việc ông L.T.N. bị tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" để liên lạc với bà M. (vợ ông N.) hứa hẹn "chạy án" với số tiền 1,5 tỉ đồng. Tin tưởng, bà M. đã đồng ý và chuẩn bị số tiền theo yêu cầu.

Ngày 27-8, Lê Văn Uyển hẹn bà M. tại khu vực chợ Bách Lẫm (phường Âu Lâu) để nhận tiền. Sau khi chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát nhưng đã bị bắt giữ sau 5 ngày bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

