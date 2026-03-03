Dự trữ dầu chỉ đủ dùng trong 2 tuần, nguồn cung từ Trung Đông bị chặn đứng, một khách hàng muốn quay lại mua hàng triệu thùng dầu của Nga

Ấn Độ đang cân nhắc việc quay lại mua dầu Nga vốn đang được tích trữ trên các tàu nổi ở châu Á, do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu từ Trung Đông.

Các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới, và các quan chức chính phủ Ấn Độ đã họp vào cuối tuần trước để thảo luận về kế hoạch cung ứng khẩn cấp sau khi căng thẳng leo thang nghiêm trọng ở Trung Đông. Theo nguồn tin thân cận, các kế hoạch này bao gồm khả năng các nhà máy lọc dầu Ấn Độ nối lại việc mua dầu của Nga.

Trước sự gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại dầu qua eo biển Hormuz, các quan chức Bộ Dầu mỏ Ấn Độ đang thúc đẩy Bộ Ngoại giao tiếp cận phía Mỹ để có thể nhập khẩu dầu của Nga. Hiện hàng triệu thùng dầu Nga đang tồn đọng gần các trung tâm vận chuyển lớn ở châu Á.

Nguồn tin cho biết, trữ lượng dầu thô thương mại và chiến lược hiện tại của Ấn Độ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong 2 tuần.

Gần đây, Ấn Độ giảm mua dầu thô của Nga nhằm xoa dịu Washington trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Ấn và tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu của Nga là Rosneft và Lukoil.

Trong những tuần gần đây, Ấn Độ đã giảm mạnh lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga, đồng thời tăng cường nhập khẩu từ Trung Đông, Venezuela, Tây Phi và châu Mỹ.

Tuy nhiên, do giao thông gần như bị đình trệ hoàn toàn qua eo biển Hormuz, các nhà nhập khẩu lớn, trong đó có Ấn Độ, đang hết sức cảnh giác vì nguồn cung dầu thô thiết yếu của họ đang gặp rủi ro.

Ấn Độ và Trung Quốc là những khách hàng mua dầu thô chủ yếu được vận chuyển qua eo biển Hormuz, Theo ước tính của Kpler, 85% lượng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của Ấn Độ cũng đi qua tuyến đường thủy này .

"Trước tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô ở Trung Đông, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều có động lực mạnh mẽ để tăng nguồn cung từ Nga", Amena Bakr của Kpler viết ngày 1/3.

"Ấn Độ đang đối mặt với rủi ro nghiêm trọng nhất trong ngắn hạn và có khả năng sẽ chuyển hướng sang sử dụng dầu thô của Nga ngay lập tức, do vị trí địa lý gần và hệ thống hậu cần sẵn có".

Theo Oilprice﻿