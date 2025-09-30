Du thuyền sang trọng hàng đầu Việt Nam ra mắt package ưu đãi “Một điểm đến - Hai Di sản”

Đây là hành trình độc nhất vô nhị kết nối hai di sản thế giới được UNESCO vinh danh: Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích danh thắng Yên Tử. Không chỉ mang đến trải nghiệm chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ vĩ, gói nghỉ dưỡng còn mở ra cơ hội để du khách khám phá chiều sâu tinh thần, văn hóa và di sản Việt Nam trong một không gian sang trọng bậc nhất.

Khởi đầu hành trình bằng một đêm nghỉ dưỡng trên du thuyền Indochine Premium hoặc Indochine Grand - hai tuyệt tác của dòng du thuyền ngủ đêm hạng sang bậc nhất Việt Nam, du khách sẽ được nghỉ ngơi trọn vẹn trong không gian nghệ thuật theo phong cách Indochine đặc trưng, nơi tinh hoa thẩm mỹ Đông Dương giao hòa cùng những đường nét nghệ thuật thủ công truyền thống, tạo nên dấu ấn khó có thể sao chép. Từ những căn phòng ban công riêng mở ra khung cảnh vịnh di sản kỳ vĩ, đến trải nghiệm ẩm thực fine dining tinh tế kết hợp ba bữa tiệc buffet thượng hạng, mọi khoảnh khắc trên du thuyền đều được chăm chút để khẳng định chuẩn mực mới của sự xa hoa.

Trên hành trình, du khách không chỉ tận hưởng những hoạt động khám phá giàu cảm hứng như kayak, thuyền nan, thăm hang động, tắm biển, hay câu mực đêm, mà còn được nuông chiều giác quan với lớp Taichi buổi sớm, cùng màn trình diễn nấu ăn đặc sắc của bếp trưởng dưới ánh hoàng hôn tím trải dài trên vịnh biển. Đây chính là những trải nghiệm mang đậm dấu ấn Indochine, nơi mỗi chi tiết đều được thăng hoa thành nghệ thuật sống.

Từ làn nước trong xanh của di sản thiên nhiên, hành trình tiếp nối bằng một đêm an trú trong không gian tĩnh lặng của Legacy Yên Tử - MGallery, nơi du khách được tái tạo năng lượng với thiền, yoga, khí công, chuông xa, đồng thời hòa mình vào chiều sâu văn hóa và ẩm thực thanh sạch, thuần vị.

Không dừng lại ở trải nghiệm nghỉ dưỡng, gói "Một điểm đến - Hai Di sản" còn mang đến một tuyên ngôn về sự khác biệt của du thuyền Việt Nam trên bản đồ xa hoa thế giới. Theo công bố mới nhất từ Luxury Lifestyle Awards (LLA) - tổ chức danh giá có trụ sở tại New York, du thuyền Indochine Premium vừa được vinh danh "Best Luxury Cruise Line in Vietnam". Bên cạnh đó, giải thưởng World Luxury Travel Awards cũng ghi nhận Indochine Premium là "Luxury Art Cruises", khẳng định vị thế độc tôn của thương hiệu khi kết hợp giữa nghệ thuật, di sản và trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu.

Chương trình ưu đãi đặc biệt này sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 31/12/2025 nhằm hưởng ứng Chiến dịch kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh, áp dụng khi đặt trực tiếp với Indochine Premium và triển khai đồng loạt trên ba du thuyền biểu tượng của Indochina Sails: Indochine Premium, Indochine và Indochine Grand. Cả 3 du thuyền Indochine đều sở hữu không gian rộng rãi với sundeck đôi lên đến 1.450m², cùng hệ thống không gian đa dạng trên cùng một du thuyền, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu của khách hàng. Chính sự linh hoạt và quy mô này đã đưa Indochina Sails - chuỗi du thuyền Indochine trở thành lựa chọn hàng đầu cho các đoàn khách, doanh nghiệp và tổ chức khi tìm kiếm điểm đến xứng tầm cho những bữa tiệc cuối năm, gala dinner, year-end party, tiệc cưới, lễ ra mắt sản phẩm hay sự kiện tri ân đối tác. Đây chính là cơ hội hiếm có để du khách và doanh nghiệp khởi tạo một hành trình đáng nhớ, nơi thiên nhiên an lành giao hòa cùng văn hóa Việt Nam, và từng khoảnh khắc trên hành trình đều được nâng tầm thành một di sản vĩnh cửu.

Liên hệ đặt phòng

Điện thoại: 024 3984 2362 | Hotline: 086 255 4556 | 098 204 2426

Email: info@indochinasails.com

Website: http://www.indochinasails.com