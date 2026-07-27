Du Thiên: "Hôm trước tôi có đăng là sản phẩm này không thành công, tôi sẽ giải nghệ"

Theo Du Thiên, điều anh mong muốn không chỉ là một sản phẩm có lượng xem cao mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Chiều 26/7 tại Hà Nội, ca sĩ Du Thiên tổ chức họp báo ra mắt MV Đảng vì Nhân dân và giới thiệu dự án âm nhạc mới hướng đến các ca khúc chính luận, truyền thống cách mạng, các anh hùng liệt sĩ cùng những con người đang góp sức xây dựng, bảo vệ đất nước. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý của nam ca sĩ sau nhiều năm theo đuổi dòng nhạc thị trường.

Tại buổi giao lưu, Du Thiên thừa nhận việc chuyển từ nhạc trẻ sang các ca khúc về quê hương, đất nước khiến nhiều người bất ngờ. Anh cho biết bản thân vốn yêu dòng nhạc cổ điển thính phòng và nhạc cách mạng từ khi còn đi học nhưng trước đây lựa chọn nhạc thị trường để tiếp cận khán giả và mưu sinh. Theo nam ca sĩ, ở thời điểm hiện tại anh muốn làm mới mình bằng những tác phẩm chính luận, đồng thời vẫn không từ bỏ dòng nhạc từng gắn bó.

Hình ảnh người chiến sĩ trong MV mới của Du Thiên.

Chia sẻ về việc sáng tác ca khúc Đảng vì Nhân dân, Du Thiên chia sẻ: "Trước khi thực hiện dự án MV nào tôi thường tìm bài, vì phải có ca khúc hay thì mọi thứ sau đó mới hay được. Nếu không có ca khúc hay thì quay MV đẹp, đầu tư kỹ lưỡng hay truyền thông tốt thế nào cũng sẽ thất bại", anh nói.

Đáng chú ý, khi được hỏi về kết quả ban đầu của MV sau 5 ngày phát hành trên Youtube, Du Thiên tiết lộ bản thân từng đặt cược cả sự nghiệp cho dự án này.

Anh vui vẻ chia sẻ: "Hôm trước tôi có đăng là sản phẩm này không thành công thì mọi người sẽ không thấy tôi hát nữa, tôi sẽ giải nghệ đấy. Nhưng tôi tự tin. Không hiểu sao khi dự định làm sản phẩm, tôi thấy tâm huyết, thức ngày đêm để làm thì chắc chắn sản phẩm thành công. Và quả đúng như vậy".

Nam ca sĩ cho rằng sự tự tin của mình xuất phát từ quá trình đầu tư nghiêm túc cho sản phẩm chứ không phải sự chủ quan: "Có thể mọi người cho là tôi tự tin quá, tôi thấy tự tin cũng tốt mà. Tự tin mà không làm được là viển vông, ảo tưởng nhưng mình làm được thì là tự tin và bản lĩnh", Du Thiên bày tỏ.

Đến thời điểm hiện tại, MV Đảng vì Nhân dân đã thu hút hơn 9,1 triệu lượt xem trên Youtube và nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện về người lính, đồng thời đánh giá cao sự đầu tư chỉn chu về nội dung, hình ảnh và thông điệp mà Du Thiên cùng ê-kíp gửi gắm.

Du Thiên dành nhiều tâm huyết cho sản phẩm này.

Bên cạnh những phát ngôn gây chú ý, Du Thiên cũng tiết lộ hậu trường thực hiện MV là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Anh cho biết có những cảnh quay được thực hiện lúc 3 giờ sáng giữa rừng Ba Vì, trong điều kiện mưa lạnh khiến bản thân "lạnh run cầm cập". Nam ca sĩ phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ để hoàn thành cảnh quay và đến nay chân vẫn còn sẹo sau quá trình ghi hình.

Trong khi đó, Tổng đạo diễn Hiếu Bùi cho biết ê-kíp gần 60 người đã nhiều ngày ghi hình tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Cả đoàn gần như "ăn bờ, ngủ bụi", đưa quy trình làm phim điện ảnh vào sản xuất MV để có chất lượng hình ảnh và cảm xúc tốt nhất. Mục tiêu của toàn bộ ê-kíp là hoàn thành tác phẩm đúng dịp 27/7 như một lời tri ân gửi tới các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Du Thiên, điều anh mong muốn không chỉ là một sản phẩm có lượng xem cao mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Nam ca sĩ khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều ca khúc cùng chủ đề trong thời gian tới.