Dự thảo Nghị định về chế độ trợ cấp 1 lần khi thôi phục vụ trong Quân đội

Toàn văn Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp 1 lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 12 Điều, kế thừa đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh của 3 Nghị định: Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009, Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016, Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22/02/2022.

Nâng mức hưởng trợ cấp 1 lần từ 3 tháng lên 5 tháng tiền lương hiện hưởng

Dự thảo Nghị định điều chỉnh nâng mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi từ 03 tháng tiền lương (bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghị hưu) lên mức 05 tháng tiền lương hiện hưởng để thống nhất với Nghị định số 154/2025/NĐ-СР.

Điều này thể hiện đồng bộ với Nghị định số 154/2025/NĐ-CP về quy định trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (xác định rõ các trường hợp có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và các trường hợp có từ đủ 15 đến 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc).

Điều chỉnh nâng mức hưởng trợ cấp tạo việc làm

Về chế độ trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp một cho lần thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi phục viên, thôi việc.

Kế thừa quy định về chế độ trợ cấp một lần thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các đối tượng khi thôi phục vụ trong Quân đội tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, Nghị định số 151/2016/NĐ-CP và Nghị định số 19/2022/NĐ-CP.

Điều chỉnh nâng mức hưởng trợ cấp tạo việc làm từ 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ lên mức 03 tháng tiền lương hiện hưởng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khi phục viên và trợ cấp phục viên (thôi việc) một lần đối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (từ mức 01 tháng tiền lương lên mức 1,5 tháng tiền lương) đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng để thống nhất với Nghị định số 154/2025/NĐ-CР.

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng./.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
