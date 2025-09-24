Dù ở độ tuổi nào, chuyên gia Việt Nam đều có chung một đức tính: tinh thần sáng tạo, dám nghĩ và dám làm

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, phần lớn sức mạnh đổi mới sáng tạo nằm tại giới trẻ. Tại talkshow Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam, ông Vũ Quốc Huy, giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, nhấn mạnh vào sức mạnh của tinh thần sáng tạo của người Việt - đặc biệt là người trẻ - trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sức trẻ đồng hành cùng sức sáng tạo

“Có thể nói tôi rất là tự hào cũng như là rất là vinh dự được tiếp xúc với rất nhiều các chuyên gia, nhà khoa học. Có thể là đó là những chuyên gia kỳ cựu, những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, những chuyên gia lớn tuổi nhưng có những chuyên gia rất là trẻ”, ông Vũ Quốc Huy thổ lộ về trải nghiệm của mình khi làm việc với tầng lớp trí thức.

“Tất cả những chuyên gia đó đều có cùng chung một đức tính, đó là tinh thần sáng tạo, tinh thần vượt qua thử thách, tinh thần dám nghĩ dám làm của người Việt Nam”.

Ông Vũ Quốc Huy, giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia.

Ông đồng thời nhận thấy một lợi thế rất lớn của đội ngũ tri thức trẻ Việt, đó là có năng khiếu trong các ngành khoa học kỹ thuật. Theo ông, nếu có cơ hội tiếp cận được với những nền công nghệ tiên tiến trên thế giới, giới trẻ có thể giúp ích rất nhiều trong việc phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn tới.

“Tôi chỉ muốn nói rằng là người trẻ Việt Nam với cái đức tính sáng tạo, dám nghĩ dám làm thì sẽ là những người ươm mầm cho các cái hạt giống đó có thể phát triển thành những cái thành quả tốt đẹp trong tương lai, sẽ góp phần biến cái sức sáng tạo của mỗi người dân, mỗi cá nhân thành một sức mạnh của dân tộc, tạo những động lực mới cho đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.”

Đây chính là cách mà sức sáng tạo cá nhân được nâng tầm, từ những ý tưởng nhỏ lẻ trở thành nguồn lực quốc gia, tiếp sức cho hành trình đổi mới sáng tạo của đất nước. Chính những phẩm chất ấy đang thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đến với Việt Nam. Meta, Google hay NVIDIA đều nhìn thấy tiềm năng ở thị trường Việt Nam, khi nơi đây hội tụ nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo, sẵn sàng học hỏi và bứt phá. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho nghiên cứu và phát triển công nghệ toàn cầu.

Triển lãm Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025: nơi hội tụ sức trẻ và sức sáng tạo

Trong bối cảnh Việt Nam vươn lên hạng 44/132 trong Chỉ số đổi mới toàn cầu 2024, Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 hứa hẹn là sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc mới trong hành trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Diễn ra từ 1 đến 10 tháng 10 năm 2025 tại NIC Hòa Lạc, sự kiện này không chỉ trình diễn các thành tựu công nghệ mà còn là cầu nối giữa tài năng Việt Nam với thế giới.

Với 9 ngày liên tục, triển lãm không chỉ là một sự kiện mà còn là cam kết dài hạn. NIC kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, biến những ý tưởng sáng tạo thành các dự án hiệu quả. Các kế hoạch mở rộng sang những lĩnh vực trọng tâm như sản xuất thông minh, năng lượng hydrogen xanh, công nghệ y tế cũng sẽ được thảo luận tại đây.

Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 vì thế không chỉ khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ đổi mới toàn cầu, mà còn mở ra chương mới trong hành trình xây dựng đất nước thông minh, sáng tạo và bền vững. Từ những ý tưởng bình dị của từng cá nhân, sức sáng tạo Việt Nam đang dần trở thành sức mạnh dân tộc - và sự kiện này sẽ là nơi minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy.