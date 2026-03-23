Dù ngoài kia có bão tố gì, thì đây là gia đình JustaTee - Trâm Anh bên cạnh bé thứ 3 vừa sinh!

Hạ Anh |

Chúc mừng gia đình nhỏ JustaTee và Trâm Anh chào đón thêm thành viên nhí.

Từ đầu năm 2026 đến nay, gia đình JustaTee và Trâm Anh trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục bị gọi tên trong loạt tin đồn tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội. Dù không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào đính kèm thế nhưng những tin đồn vẫn khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán.

Giữa thời điểm nhạy cảm hiện tại, trưa 23/3, JustaTee vừa có động thái mới như một cách xoá đi mọi nghi ngờ của cộng đồng mạng. Giống như hai lần chào đón nhóc tỳ trước, JustaTee đã có mặt bên cạnh khi Trâm Anh "vượt cạn". Anh trực tiếp bồng bế, chăm sóc em bé thứ 3 vô cùng ấm áp, nâng niu. Trong loạt ảnh mới vừa được hé lộ này, Trâm Anh còn gây ấn tượng bởi visual mẹ 3 con. Dù vừa trải qua ca sinh nở, cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn.

JustaTee lần đầu hé lộ hình ảnh cùng Trâm Anh chào đón em bé thứ 3

JustaTee luôn kề cận bên bà xã trong cột mốc ý nghĩa của gia đình

Trâm Anh khoe mặt ít son phấn sau khi "vượt cạn", nhan sắc mẹ bỉm vẫn khiến netizen trầm trồ

Không chỉ có bố mẹ, hai nhóc tỳ Cici Anh Chi và Mino Anh Minh của cặp đôi cũng xuất hiện tại bệnh viện để chào đón thành viên mới. Hình ảnh gia đình 5 người quây quần bên nhau khiến cộng đồng mạng "tan chảy" vì quá tình cảm, ngọt ngào.

Trong bối cảnh tin đồn vẫn đang lan truyền, loạt hình ảnh gia đình hạnh phúc này được xem như câu trả lời rõ ràng nhất từ JustaTee. Không cần lên tiếng giải thích dài dòng, nam ca sĩ chọn cách chia sẻ khoảnh khắc đời thường như ngầm chứng minh mọi thứ vẫn ổn định.

Cả gia đình nhỏ ngập tràn niềm hạnh phúc khi chào đón thêm thành viên nhí

Nụ cười ngập tràn hạnh phúc của Trâm Anh bên chồng và các con

Biểu cảm lầy lội của ông bố 3 con khi bồng bế "thiên thần nhỏ"

Cici Anh Chi và Mino Anh Minh tinh nghịch khi đến bệnh viện thăm mẹ và em út

JustaTee được biết đến là nghệ sĩ đa tài trong showbiz Việt. Anh là một trong những nghệ sĩ tiên phong và thành công nhất của dòng nhạc R&B/Underground tại Việt Nam. JustaTee đứng đằng sau phần âm nhạc của cả show Anh Trai Say Hi, Rap Việt mùa 4, đảm nhận từ Giám đốc Âm nhạc đến Giám khảo chương trình.

Trâm Anh là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng, cô còn được biết đến là một trong những hotgirl Hà Thành nổi tiếng một thời. Cô được chú ý sau loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng năm học 2012 - 2013. Thời điểm đó, JustaTee đang gây sốt với bản hit Forever Alone. Cả hai có cơ duyên gặp nhau tại một sự kiện và cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Sau 5 năm hẹn hò, JustaTee và Trâm Anh tổ chức đám cưới vào năm 2018, và đến nay cả hai đã có 8 năm bên nhau.

Trâm Anh được khen ngợi nhan sắc thăng hạng sau khi kết hôn

Cặp đôi đã có 8 năm gắn bó, trở thành bố mẹ bỉm của 3 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

