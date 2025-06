Dù lượn gắn động cất cánh bất thành, lao vào du khách tắm biển ở Bãi Cháy

Ngày 20-6, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh (trụ sở tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) do ông Phạm Tuấn, phó giám đốc công ty kiêm phụ trách điều hành bay và chịu trách nhiệm tại Quảng Ninh.

Dù lượn gắn động cơ cất cánh ở bãi biển đông người, va vào du khách

Theo đại diện Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh bị xử phạt 2 lỗi hoạt động thể thao môn dù lượn có động cơ (paramotor) tại bãi biển Bãi Cháy không đảm bảo yêu cầu về khu đỗ đáp, khu xuất phát; Hoạt động thể thao môn dù lượn tại khu vực bãi tắm không đảm bảo yêu cầu về mặt bằng.

Với 2 lỗi vi phạm này, Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh bị phạt 21 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này phải nghiêm túc chấp hành và tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn bay; Đánh giá kiểm điểm lại quy trình an toàn bay của công ty và làm rõ trách nhiệm cá nhân của phi công Dương Anh Dũng trong việc chấp hành an toàn bay.

Công ty cũng cần có báo cáo làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân gửi về các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, ngày 15-6, một chiếc dù lượng có gắn động cơ của Công ty TNHH Hi Sky Chí Linh đã xảy ra 2 sự cố gồm dù bay bị rơi xuống biển và cất cánh không thành công, lao vào du khách khiến nhiều người hoảng sợ. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời ứng cứu. Rất may, cả 2 vụ việc không gây thiệt hại về người.