Những ngày vừa qua, nhiều nghệ sĩ đã không khỏi bức xúc trước việc ca khúc do chính mình sáng tác bất ngờ bị đánh gậy bản quyền. Điển hình là ca khúc Giấc Mơ Trưa của nhạc sĩ Giáng Son đã bị nhận thông báo khiếu nại liên quan đến bản quyền ca khúc do chính cô sáng tác.

Không chỉ vậy, mới đây, trong chương trình Chuyển Động 24h, VTV đã lên án việc BH Media xác nhận sở hữu bản quyền ca khúc Tiến Quân Ca - Quốc ca do nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho nhân dân và Tổ quốc.

Sự việc còn dấy lên nhiều bức xúc khi video Quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát sóng trên VTV1 cũng đã bị BH Media nhận quyền sở hữu.

Chương trình Chuyển Động 24h lên án việc đơn vị BH Media sở hữu bản quyền ca khúc Tiến Quân Ca.

Hay thậm chí là video Quốc tang đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Thậm chí video Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát sóng trên VTV1 cũng bị phía đơn vị này sở hữu bản quyền

Ngoài ra một số tác phẩm dân gian như Quan Họ Bắc Ninh Giã Bạn hay vở cải lương Tiếng Trống Mê Linh, Nửa Đời Hương Phấn cũng được diễn viên Gia Bảo thể hiện sự bức xúc khi đây là tác phẩm do dòng tộc của anh đặt hàng sáng tác và hiện cho phát miễn phí trên YouTube. Nhưng sau nhiều năm đột nhiên bị BH Media báo cáo vi phạm bản quyền.

Dù sau đó, phía BH Media đã gỡ báo cáo vi phạm nhưng việc ngang nhiên nắm giữ bản quyền của đơn vị này đã dấy lên nhiều tranh cãi.



Sản phẩm Quan Họ Bắc Ninh Giã Bạn bị đánh bản quyền.

Diễn viên Gia Bảo cũng vô cùng bức xúc với những tác phẩm do dòng tộc của anh đặt hàng sáng tác và hiện cho phát miễn phí trên YouTube nhưng cũng bị đánh bản quyền.

Trước sự việc này, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ: "Khi có bất kỳ bản ghi nào đó ra đời thì người chủ sở hữu sẽ đăng ký với công ty chủ của Facebook và YouTube rằng tôi đang sở hữu 1 bài hát này và tôi muốn đăng ký content ID là 1 dãy số để tôi có thể dựa vào dãy số này dùng những thuật toán, tool để truy quét những sai phạm về vấn đề bản quyền".



Tuy nhiên chính sách này cũng nêu rõ: Bạn chỉ được tạo tài sản cho những mục mà bạn sở hữu quyền, chẳng hạn như hãng nhạc không được tạo tài sản Phần sở hữu trong bản sáng tác khi không có hợp đồng thích hợp và nhà xuất bản âm nhạc không được tạo tài sản Bản ghi âm thanh".

Trên trang cá nhân, anh cũng khẳng định ca khúc Tiến Quân Ca chỉ có đơn vị duy nhất có thể sở hữu bản quyền ca khúc này đó là Chính phủ.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thể hiện sự bức xúc trước việc BH Media nắm giữ bản quyền ca khúc Quốc ca.

Ca sĩ Quang Minh của nhóm Oplus cũng chia sẻ sự việc đang dấy lên nhiều bức xúc.

Trước đó, ca khúc Giấc Mơ Trưa của nhạc sĩ Giáng Son đã bị đánh gậy bản quyền với lý do đoạn âm thanh nữ nhạc sĩ đăng tải giống với đoạn âm thanh màn trình diễn Giấc Mơ Trưa của nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh được sở hữu bởi BH Media và Hồ Gươm Audio.

Không đồng tình với quyết định trên, ngày 15/10 vừa qua, nhạc sĩ Giáng Son đã gửi đơn kiến nghị lên Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).



Ca khúc Giấc Mơ Trưa trở nên vô cùng nổi tiếng qua giọng hát của Thùy Chi

Hình ảnh nữ nhạc sĩ Giáng Son đăng kèm để mô tả việc ca khúc của chính cô đã bị đánh bản quyền bởi đơn vị khác

Đến ngày 27/10, phía BH Media đã mở cuộc họp báo về vấn đề "Bản quyền âm nhạc trên môi trường số", trong đó trường hợp của nhạc sĩ Giáng Son cũng đã được phía đơn vị này đưa ra thảo luận và phản hồi với các đơn vị truyền thông. Trong thông cáo báo chí, phía BH Media cho rằng nhạc sĩ Giáng Son đã "hiểu lầm về bản quyền YouTube".



Với tư cách là đơn vị kinh doanh và bảo vệ bản quyền âm nhạc trong môi trường số, BH Media đã ghi nhận nhạc sĩ Giáng Son rất có ý thức về bản quyền. Tác giả của ca khúc Giấc Mơ Trưa đã cẩn thận chuẩn bị một bản ghi - thuộc quyền sở hữu của chị để đưa lên kênh YouTube riêng của mình.



Nhưng vì trên YouTube có nhiều bản ghi Giấc Mơ Trưa của nhiều chủ sở hữu khác nữa. Do đó, khi phát hiện bản ghi Giấc Mơ Trưa của Giáng Son mới được tải lên hơi giống với bản ghi Giấc Mơ Trưa của nghệ sĩ Dương Thùy Anh đã up lên trước đó, YouTube đã so sánh, đối chiếu và tự động gửi thông báo xác nhận bản quyền tới nhạc sĩ Giáng Son.

Tuy nhiên, đáp lại phía phản hồi của BH Media, nhạc sĩ Giáng Son lại khẳng định "các bạn rất lươn lẹo". Cô cho biết YouTube chỉ cung cấp công cụ cho đối tác tự quản lý và thực thi, nếu đối tác không tự ý bật Content ID (phải là nội dung độc quyền) và ra lệnh quét trùng khớp thì không có chuyện video âm nhạc của Giáng Son bị dính xác nhận bản quyền từ BH Media.

Phía BH Media giải thích về sự việc sở hữu bản quyền Giấc Mơ Trưa nhưng không được phía nhạc sĩ Giáng Son chấp thuận.

Ảnh: Tổng hợp