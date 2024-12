Dữ liệu lương công khai hé lộ bất ngờ: Kỹ sư OpenAI và xAI của Elon Musk được trả nhiều cỡ nào trong cuộc chiến nhân tài nghìn tỷ?

Khi ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút sự chú ý, quyền lực và hàng tỷ đô la đầu tư, hai ông lớn — xAI của Elon Musk và OpenAI của Sam Altman — đang đối đầu quyết liệt trong cuộc chiến giành nhân tài. Tháng 8 vừa qua, Musk đã đệ đơn kiện OpenAI với cáo buộc công ty này sử dụng các khoản lương "xa xỉ" để "bóp nghẹt" các đối thủ cạnh tranh.

Dữ liệu lương từ các hồ sơ xin thị thực lao động đặc biệt (H-1B) đã hé lộ mức lương khổng lồ mà hai công ty này chi trả để thu hút nhân tài. Theo phân tích của Business Insider, cả xAI và OpenAI đều trả lương cao hơn nhiều so với mức trung bình ngành, nhưng OpenAI thậm chí trả cao hơn đáng kể.

Mức lương OpenAI trả cho các vị trí có chênh lệch khá lớn với xAI. Nguồn: Bussiness Insider

Theo dữ liệu từ năm 2024, xAI hiện có quy mô nhỏ hơn nhiều so với OpenAI, với khoảng 100 nhân viên so với 3,000 của đối thủ. Trong số 10 hồ sơ thị thực được xAI nộp, mức lương dao động từ 250,000 USD đến 500,000 USD, cao hơn 37% so với mức lương ngành. Đặc biệt, một kỹ sư học máy cấp cao tại xAI nhận mức lương gần gấp đôi lương trung bình ngành.

OpenAI, với 86 hồ sơ thị thực, trả lương từ 145,000 USD đến 530,000 USD, với một nhân viên kỹ thuật nhận được mức lương gấp ba lần lương ngành. Nhìn chung, OpenAI trả cao hơn 87% so với mức trung bình ngành.

Sự cạnh tranh giữa Elon Musk và Sam Altman

Musk và Altman từng đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015 với cam kết đầu tư 1 tỷ USD từ các nhà đầu tư Thung lũng Silicon. Tuy nhiên, Musk rời hội đồng quản trị của OpenAI vào năm 2018 do lo ngại xung đột lợi ích với các dự án AI của Tesla. Kể từ đó, ông liên tục chỉ trích OpenAI, cho rằng công ty đã đi ngược lại ý định ban đầu.

Musk gần đây đã khởi kiện OpenAI, cáo buộc công ty này "thao túng" và "lừa gạt" ông trong quá trình thành lập. Phía OpenAI gọi đây là một chiến thuật để Musk "lợi dụng hệ thống pháp luật nhằm chiếm ưu thế cạnh tranh."

Dữ liệu LinkedIn cho thấy xAI đã tuyển dụng ít nhất 9 cựu nhân viên OpenAI, bao gồm cả Igor Babuschkin, đồng sáng lập xAI, kể từ khi công ty ra mắt vào năm 2023. Musk cũng tiết lộ rằng một kỹ sư của Tesla đã chuyển sang xAI sau khi OpenAI "tích cực chiêu mộ" nhân sự từ hãng xe điện của ông.

Cuộc chiến giữa xAI và OpenAI không chỉ xoay quanh mức lương mà còn liên quan đến chiến lược dài hạn. Musk từng nhấn mạnh rằng việc tuyển dụng nhân tài phải là "ưu tiên hàng đầu" của OpenAI và công ty cần làm mọi cách để thu hút "những người giỏi nhất."