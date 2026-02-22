Dữ liệu cho thấy Mỹ chuẩn bị lập vùng cấm bay trên không phận Iran?

Các hình ảnh vệ tinh do MizarVision của Trung Quốc công bố vào ngày 21/2 cho thấy, 6 chiếc máy bay E-3G Sentry AEW&C đã được phát hiện tại căn cứ không quân Prince Sultan nằm ở trung tâm Saudi Arabia, rất gần Iran.

Máy bay này là biến thể hiện đại hóa mới nhất của dòng AEW&C dựa trên Boeing 707.

Được trang bị radar tiên tiến, khả năng tính toán nhiệm vụ được nâng cao và hệ thống liên lạc được cải tiến, nó cung cấp khả năng giám sát 360 độ, mọi thời tiết, tầm xa, quản lý tác chiến và theo dõi quan trọng để phát hiện các hoạt động của đối phương, đồng minh và trung lập trên đất liền hoặc trên biển.

Ngoài các máy bay AEW&C, hình ảnh từ Căn cứ Không quân Prince Sultan còn cho thấy 3 máy bay E-11A Battlefield Airborne Communications Node (BACN).

Hệ thống thông tin liên lạc trên tàu BACN cho phép truyền tải thông tin theo thời gian thực trên toàn chiến trường giữa các hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật và hệ thống thoại tương tự và khác nhau thông qua việc chuyển tiếp, kết nối và dịch dữ liệu trong cả tình huống có tầm nhìn trực tiếp và ngoài tầm nhìn trực tiếp.

Ít nhất 21 máy bay tiếp nhiên liệu trên không, gồm 6 chiếc KC-46 Pegasus và 15 chiếc KC-135 Stratotanker, cũng có thể được nhìn thấy trong các hình ảnh vệ tinh.

Rõ ràng, những máy bay tiếp nhiên liệu này được triển khai để hỗ trợ các chuyến bay dài ngày của máy bay AEW&C và BACN.

Những máy bay này đã được điều đến Trung Đông trong những ngày gần đây như một phần của chiến dịch tăng cường quân sự quy mô lớn của Mỹ bắt đầu từ tháng trước, sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa Iran bằng hành động quân sự vì làn sóng biểu tình gây thương vong.

Việc triển khai số lượng lớn máy bay AEW&C, BACN và máy bay tiếp nhiên liệu tại một căn cứ gần Iran như vậy cho thấy, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tương đối dài hạn chống lại Cộng hòa Hồi giáo.

Đây không chỉ là một cuộc tấn công đơn lẻ tương tự như Chiến dịch Midnight Hammer, trong đó máy bay ném bom và tàu ngầm của Mỹ nhắm mục tiêu vào ba cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái.

Điều này phù hợp với các báo cáo gần đây của Reuters và Axios, cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch cho một chiến dịch kéo dài nhiều tuần chống lại Iran.

Trên thực tế, quân đội Mỹ thậm chí có thể đang lên kế hoạch thiết lập vùng cấm bay trên không phận Cộng hòa Hồi giáo Iran trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Bên cạnh những hình ảnh về Căn cứ Không quân Prince Sultan, MizarVision cũng công bố hình ảnh từ Căn cứ Không quân Al Udeid gần thủ đô Doha của Qatar. Hiện có tám máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đang đóng quân tại đây.

Những hình ảnh khác do công ty công bố đã xác nhận việc triển khai các máy bay chiến đấu F-35 Lightning II và F-16 Fighting Falcon tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở phía Đông Bắc Jordan.

Ít nhất 18 chiếc F-35 và 12 chiếc F-16 được nhìn thấy trong các hình ảnh, ngoài ra còn có hàng chục máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle và máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã được phát hiện tại căn cứ không quân này trước đó. Tóm lại, quân đội Mỹ dường như đã hoàn toàn sẵn sàng tấn công Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng kết quả của các cuộc đàm phán gián tiếp gần đây với Tehran không cho thấy một thỏa thuận nào sắp đạt được.