HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Du lịch Việt Nam trước áp lực rác thải nhựa

H.Dương |

Các cơ quan quản lý đang khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, nhất là xây dựng bộ tiêu chí nhãn du lịch xanh áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Tại một hội thảo mới đây về ô nhiễm nhựa trong ngành du lịch, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho rằng yêu cầu phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện bắt buộc nếu du lịch Việt Nam muốn nâng cao hình ảnh, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Thực tế cho thấy lượng túi ni-lông, chai nhựa dùng một lần do du khách thải ra đang tạo ra nhiều "điểm nóng" ô nhiễm tại các khu du lịch, bãi biển, di sản. Áp lực không chỉ đè nặng lên hệ thống thu gom, xử lý rác thải, mà còn tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách và uy tín thương hiệu điểm đến Việt Nam.

Để giải bài toán này, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã đặt kinh tế tuần hoàn vào vị trí trung tâm. Theo đó, giảm rác thải nhựa phải được triển khai đồng bộ từ hoạch định chính sách đến vận hành thực tế.

Các cơ quan quản lý đang khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, nhất là xây dựng bộ tiêu chí nhãn du lịch xanh áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Những doanh nghiệp lưu trú, lữ hành đạt chuẩn xanh sẽ được hưởng ưu đãi về thuế, tiếp cận tín dụng xanh và ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến quốc gia. Đây được xem là "cú hích" kinh tế nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chủ động chuyển đổi, góp phần đưa du lịch Việt Nam phát triển bền vững hơn trong tương lai.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại