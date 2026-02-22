Du lịch Việt Nam trước áp lực rác thải nhựa

Tại một hội thảo mới đây về ô nhiễm nhựa trong ngành du lịch, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho rằng yêu cầu phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện bắt buộc nếu du lịch Việt Nam muốn nâng cao hình ảnh, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Thực tế cho thấy lượng túi ni-lông, chai nhựa dùng một lần do du khách thải ra đang tạo ra nhiều "điểm nóng" ô nhiễm tại các khu du lịch, bãi biển, di sản. Áp lực không chỉ đè nặng lên hệ thống thu gom, xử lý rác thải, mà còn tác động trực tiếp đến trải nghiệm của du khách và uy tín thương hiệu điểm đến Việt Nam.

Để giải bài toán này, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã đặt kinh tế tuần hoàn vào vị trí trung tâm. Theo đó, giảm rác thải nhựa phải được triển khai đồng bộ từ hoạch định chính sách đến vận hành thực tế.

Các cơ quan quản lý đang khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, nhất là xây dựng bộ tiêu chí nhãn du lịch xanh áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Những doanh nghiệp lưu trú, lữ hành đạt chuẩn xanh sẽ được hưởng ưu đãi về thuế, tiếp cận tín dụng xanh và ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến quốc gia. Đây được xem là "cú hích" kinh tế nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chủ động chuyển đổi, góp phần đưa du lịch Việt Nam phát triển bền vững hơn trong tương lai.



