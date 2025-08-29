Du lịch Việt Nam 17 ngày đúng dịp diễu binh, khách Tây choáng ngợp khi chứng kiến nhưng vẫn tiếc nuối 1 điều

Vào ngày 27/8 vừa qua, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng nghìn người dân đã đổ ra đường để “cắm trại” giữ chỗ đẹp từ sớm, bất chấp thời tiết Hà Nội buổi sáng vẫn có mưa. Không khí rộn ràng lan toả khắp nơi. Nhưng không chỉ với người Việt, ngay cả các du khách nước ngoài có mặt tại Việt Nam thời gian này cũng vô cùng hào hứng dõi theo sự kiện.

Điển hình như một nhóm du khách đến từ Tây Ban Nha, họ đã dành tới 17 ngày để khám phá tại Việt Nam. Trong hành trình ấy, một kỷ niệm đặc biệt khiến cả nhóm nhớ mãi chính là cơ hội được tận mắt chứng kiến buổi diễu binh, diễu hành trong ngày 27/8 vừa qua. Các vị khách chia sẻ, họ hiếm khi có cơ hội tham dự những sự kiện quy mô lớn, hoành tráng và mang tính gắn kết cộng đồng như vậy, nên việc được chứng kiến không khí chuẩn bị cho ngày lễ lớn của Việt Nam đã khiến họ thật sự choáng ngợp và ấn tượng sâu sắc.

Tuy vậy, xen lẫn trong sự hào hứng ấy là một chút nuối tiếc. Nhóm bạn cho biết họ phải kết thúc chuyến đi và trở về nước vào đúng ngày 27/8, đồng nghĩa với việc không thể ở lại để trực tiếp trải nghiệm không khí trang nghiêm, hùng tráng của buổi diễu binh, diễu hành vào ngày diễn ra chính thức là 2/9. Điều đó khiến họ vô cùng tiếc nuối.

Cũng rất thích thú khi được hoà mình vào không khí rộn ràng trong những ngày này, cặp đôi người Ý - Paolo và Valentina đã nghĩ ra một cách vô cùng đặc biệt để thể hiện tình yêu với Việt Nam. Thay vì chỉ đứng xem hay chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm, họ đã chuẩn bị sẵn những miếng dán sticker in hình lá cờ đỏ sao vàng hay trái tim đỏ sao vàng rồi tặng miễn phí cho bất kỳ ai mà họ gặp trên đường.

Paolo và Valentina chia sẻ rằng, từ khi đặt chân đến mảnh đất hình chữ S, họ đã bị cuốn hút bởi sự nồng hậu của con người và nét đẹp văn hoá giàu cảm xúc. Vì thế, cả hai mong muốn lan toả tinh thần tích cực này theo cách nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Không chỉ phát những miếng dán với nụ cười rạng rỡ, cặp đôi còn khuyến khích mọi người cùng gắn lá cờ lên má hay lên áo như một lời chúc mừng cho ngày hội lớn. Đặc biệt, ngay trên ngực trái của họ, hình ảnh trái tim đỏ sao vàng được dán ngay ngắn, như một minh chứng cho tình cảm sâu đậm mà họ dành cho Việt Nam.

Không khí thêm phần rộn ràng khi xung quanh Paolo và Valentina, ai cũng hồ hởi nhận món quà nhỏ, rồi nở nụ cười hân hoan. Chỉ bằng một hành động giản dị, cặp đôi đã góp phần thắp sáng thêm niềm tự hào và sự gắn kết giữa những con người đến từ nhiều quốc gia trong dịp đặc biệt này.

Có thể nói, không khí trước thềm Đại lễ đang sôi sục hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện và chia sẻ của những vị khách quốc tế đã cho thấy sức hút đặc biệt của các sự kiện trọng đại của dân tộc. Không chỉ là niềm tự hào của người Việt, những buổi diễu binh, diễu hành còn trở thành cầu nối văn hoá, để bạn bè thế giới thêm hiểu, thêm yêu và đồng hành cùng Việt Nam trong những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ.