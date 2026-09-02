Du lịch tránh nóng lên ngôi

Nắng nóng lên tới 40oC tại nhiều nơi đang thúc đẩy xu hướng “coolcation” (ghép từ cool - mát mẻ và vacation - kỳ nghỉ), tức lựa chọn kỳ nghỉ tại những nơi có khí hậu mát mẻ để tránh nắng và nghỉ dưỡng.

Khảo sát từ Cơ quan Du lịch Thụy Sĩ cho thấy sóng nhiệt tác động tới sự phân hóa giữa các vùng miền. Tại bang Fribourg ở phía Tây, lượng khách thăm các di tích văn hóa nổi tiếng như lâu đài Gruyères sụt giảm mạnh khi nhiệt độ lên cao. Ngược lại, dãy núi Jura ở phía Bắc giáp biên giới Pháp cùng khu vực thung lũng Jura-Trois-Lacs lại có lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là dòng người đổ về từ miền Nam nước Pháp để trải nghiệm các hoạt động giải trí dưới nước, tắm hồ và khám phá rừng nguyên sinh.

Tương tự, tại vùng Thượng Valais ở phía Tây Nam, khu nghỉ dưỡng Aletsch Arena sở hữu sông băng Aletsch huyền thoại trở thành tâm điểm thu hút du khách nhờ không khí lạnh đặc trưng. Trong khi đó, ở phía Đông Nam, thung lũng Engadine ghi nhận mùa du lịch khởi động sớm hơn thường lệ và duy trì tỷ lệ lấp đầy phòng ở mức cao liên tục từ tháng 6.

Không riêng Thụy Sĩ, các khu nghỉ dưỡng vùng núi thuộc dãy Alps và Pyrénées ở Pháp ghi nhận lượng khách tăng cao kỷ lục vào mùa hè nhờ nhiệt độ giảm mạnh về đêm. Theo số liệu từ Công ty lữ hành Fora Travel có trụ sở tại New York, số lượt đặt phòng trong mùa hè tại thủ đô Oslo của Na Uy tăng tới 154% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Helsinki của Phần Lan cũng ghi nhận mức tăng vọt 124%.

Xu hướng du lịch tránh nóng cũng lan rộng tại châu Á khi du khách dần quay lưng với các bãi biển để tìm về những vùng núi cao, cao nguyên ôn đới mát mẻ. Các điểm đến như Hokkaido của Nhật Bản hay Pyeongchang của Hàn Quốc liên tục “cháy phòng” trong mùa hè, trở thành nơi nghỉ lý tưởng cho những ai muốn thoát khỏi đợt nắng nóng kỷ lục tại Tokyo hay Seoul.

Ở Trung Quốc, các vùng cao nguyên như Lệ Giang, Shangri-La (Vân Nam) hay thủ phủ “thành phố mùa xuân” Côn Minh chứng kiến lượng khách nội địa lẫn quốc tế bùng nổ. Tại Ấn Độ, khi nhiệt độ đô thị vượt ngưỡng 40oC, các thị trấn vùng cao dưới chân dãy Himalaya như Shimla, Manali hay Srinagar trở nên hút khách. Cao nguyên trà Nuwara Eliya của Sri Lanka chứng kiến lượng khách quốc tế tăng vọt nhờ nhiệt độ trung bình chỉ 16oC-20oC.

Tại Đông Nam Á, chuỗi thị trấn nghỉ dưỡng ven núi sở hữu khí hậu ôn đới quanh năm như Cameron Highlands (Malaysia), Baguio (Philippines) hay Kundasang dưới chân núi Kinabalu (Borneo) cũng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy phòng duy trì ở mức tối đa, trở thành những “ốc đảo hạ nhiệt” hàng đầu cho du khách.

Theo giới chuyên gia du lịch, sự thay đổi trong lựa chọn điểm đến cho thấy sự chuyển biến lâu dài của ngành du lịch toàn cầu dưới tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng xu hướng “coolcation” chưa thể lập tức làm đảo lộn hoàn toàn bản đồ du lịch quốc tế. Quyết định của đa số du khách vẫn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là chi phí chuyến đi.

Giáo sư Stefan Gossling, chuyên gia du lịch người Thụy Điển, nhận định nhiệt độ chỉ là một trong những khía cạnh mà du khách cân nhắc. Theo Cơ quan Xúc tiến du lịch Na Uy, một cuộc thăm dò gần đây cho thấy chỉ khoảng 20% du khách nước ngoài coi nhiệt độ mát mẻ là lý do hàng đầu chọn Na Uy làm điểm đến, trong khi các yếu tố như an ninh, vẻ đẹp thiên nhiên, khả năng kết nối hàng không và tỷ giá hối đoái vẫn đóng vai trò quyết định.