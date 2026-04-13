Du lịch Sunset Town Phú Quốc cùng Samsung Galaxy A57 5G: Bắt ảnh nghệ từ bản nâng cấp chất lượng của A56

Galaxy A56 đã làm tốt vai trò của một chiếc smartphone tầm trung, tuy nhiên sang thế hệ mới người dùng sẽ có những yêu cầu cao hơn thế. Và một trong những nâng cấp so của Galaxy A57 5G so với người tiền nhiệm chính là khả năng chụp hình.

Nếu chỉ nhìn vào những thông số như cảm biến chính 50MP với khẩu độ f/1.8, camera góc siêu rộng 12MP f/2.2 ... gần như không có sự khác biệt so với Galaxy A56. Tuy nhiên, Samsung đã có những tinh chỉnh như ở cảm biến chính đã được cải tiến kết hợp chip Exynos 1680 (xử lý AI tốt hơn) giúp chất lượng hình ảnh ổn định và chân thực. Hay như tính năng Smooth Zoom Transitions được Samsung đưa xuống dòng A giúp cho người dùng khi zoom từ ống kính góc siêu rộng sang ống kính chính, quá trình chuyển đổi sẽ mượt mà hơn, giảm thiểu hiện tượng khựng hay thay đổi màu sắc đột ngột. Bên cạnh đó, thuật toán xử lý nhiễu (noise) mới trên A57 giúp ảnh chụp thiếu sáng trong trẻo hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm, dù khẩu độ ống kính vẫn giữ nguyên.

Đó là về mặt lý thuyết, còn thực tế trải nghiệm sẽ như thế nào? Nhân chuyến đi thị trấn hoàng hôn Sunset Town ở Phú Quốc, mình đã quyết định sẽ kiểm chứng khả năng chụp hình của Galaxy A57 5G.

Và thực tế, Galaxy A57 5G đã không khiến mình thất vọng. Thậm chí có chút bất ngờ bởi những tấm hình mà Galaxy A57 5G "bắt" tại Sunset Town rất chân thực.

Nhiều người sẽ nghĩ với cái nắng của trời Phú Quốc máy nào chụp chẳng đẹp. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp bị cháy sáng hay ảnh quá rực. Galaxy A57 5G đã cho thấy khả năng xử lý ấn tượng, thể hiện rõ bước tiến so với chính người tiền nhiệm. Trong điều kiện ánh sáng ban ngày rực rỡ, hệ thống camera Galaxy A57 5G tái tạo màu sắc trung thực, có độ bão hòa vừa phải. Sắc xanh của bầu trời Phú Quốc và màu vàng đặc trưng của kiến trúc Địa Trung Hải được thể hiện tách bạch, không bị rực quá đà, tạo cảm giác dễ chịu và chuyên nghiệp. Dải tương phản động (HDR) của Galaxy A57 cho thấy khả năng xử lý vùng sáng/tối tốt. Ở các tấm chụp tòa tháp đồng hồ hay các dãy nhà cao tầng, máy giữ lại được chi tiết trong cả vùng bóng râm và vùng mây trắng dưới nắng gắt.

Đối với những khung hình phong cảnh góc siêu rộng 0.5x vẫn là sự lựa chọn ưu tiên vì độ bao quát. Camera góc siêu rộng của Galaxy A57 5G sẽ thu hết cả bầu trời và biển xanh vào trong một khung hình. Dù là ống kính góc rộng nhưng hiện tượng méo ảnh ở các rìa được kiểm soát rất tốt. Độ chi tiết của mặt nước biển và các thanh gỗ của cầu cảng vẫn rõ nét từ gần đến xa.

Màu xanh của bầu trời được máy tái tạo cực kỳ trong trẻo. Các đường nét kiến trúc của tòa nhà được thể hiện sắc sảo, cho thấy độ phân giải của cảm biến chính rất cao.

Có thể thấy ở chế độ góc rộng hay góc chuẩn, hệ thống camera Galaxy A57 đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuy nhiên trong quá tình trải nghiệm thực tế mình thích sử dụng nhiều nhất là ở tiêu cự 2x.

Cá nhân mình đánh giá đây chính là điểm ăn tiền nhất trên A57 5G. Khi sử dụng 2x, máy giúp ta tiếp cận gần hơn với các đường nét chạm khắc trên mũ giáp và râu của bức tượng. Độ nổi khối của chất liệu đá được thể hiện cực kỳ sống động, tách biệt hẳn với hậu cảnh phía sau.

Việc chọn 2x giúp loại bỏ các vật cản không cần thiết ở tiền cảnh (như nhành cây phía trên bên trái ở tấm 1x), giúp người xem tập trung hoàn toàn vào tâm điểm là chiếc đồng hồ và đỉnh tháp. Bố cục lúc này trở nên sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Nếu chụp xong mà ảnh thừa (nhiều rác) hoặc qúa trống, người dùng vẫn có thể sử dụng Object Eraser (Xóa vật thể) và Remaster (Phục hồi ảnh) nhanh và chính xác hơn.

Có thể thấy tiêu cự 2x trên Galaxy A57 5G không chỉ đơn thuần là phóng to hình ảnh, mà là một công cụ sắp xếp bố cục. Khóa khung hình chặt chẽ, tại những địa điểm du lịch đông đúc như Phú Quốc, chế độ 2x giúp bạn loại bỏ "rác" trong khung hình (người qua đường, dây điện, biển báo thừa).

Thuật toán của A57 5G tự động tái tạo các chi tiết siêu nhỏ, giúp ảnh 2x vẫn giữ được độ sắc nét kinh ngạc, không bị bệt màu hay mờ nhòe. Ở tiêu cự này, chủ thể thường có xu hướng tách nền nhẹ nhàng, tạo ra hiệu ứng thị giác giống như đang sử dụng các dòng máy ảnh cao cấp.

Mẹo nhỏ cho bạn: thay vì đứng xa chụp rộng rồi về crop (cắt) ảnh, hãy mạnh dạn chọn mức 2x ngay khi chụp. Máy sẽ tự tối ưu hóa thuật toán ngay từ lúc bấm máy, đảm bảo bức ảnh của bạn vừa có bố cục chuẩn "nhiếp ảnh gia", vừa giữ được độ nét căng chuẩn chỉnh.

Ở chế độ chân dung, camera Galaxy A57 5G tập trung vào khả năng tách nền thông minh và xử lý màu sắc ổn. Hãy nhìn vào bức ảnh người nghệ sĩ thổi sáo bằng mũi, các kẽ ngón tay khi bấm phím đàn Accordion và đặc biệt là chiếc sáo dựng đứng được tách biệt rất sắc sảo với hậu cảnh phía sau (vốn là các hàng ghế và biểu ngữ nhiều chi tiết). Phần tóc của các nhân vật trong ảnh không bị "lẹm" quá nhiều vào nền, tạo cảm giác chiều sâu thật hơn so với các dòng máy tầm trung đời cũ.

Samsung đã tinh chỉnh để hiệu ứng xóa phông trên A57 có tính chuyển tiếp mượt mà, vùng nền ngay sát chân nhân vật được xóa nhẹ và càng xa dần thì độ mờ càng tăng. Điều này mô phỏng khá tốt hiệu ứng của các ống kính khẩu độ lớn trên máy ảnh chuyên nghiệp. Các điểm sáng ở phía sau tán cây hay ánh đèn lồng tạo ra các đốm Bokeh tròn, mềm mại, không bị "gắt".

Trong bức ảnh chụp cùng chú rùa vàng, da mặt được xử lý sáng và hồng hào nhưng vẫn giữ được độ khối, không bị bệt trắng. Độ bão hòa màu hơi cao đặc trưng của Samsung giúp bức ảnh trông rực rỡ, đặc biệt là sắc đỏ của áo và các biểu ngữ Tết. Tuy nhiên, AI đã cân bằng tốt để màu đỏ không bị lấn át các chi tiết khác.

Về cơ bản, trong điều kiện đủ sáng hệ thống camera Galaxy A57 5G đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, những khoảnh khắc đẹp nhất, đặc trưng nhất của bầu trời Phú Quốc nói chung và thị trấn Sunset Town nói riêng là hoàng hôn ngắn ngủi, liệu Galaxy A57 5G có bắt trọn?

Ở những tấm hình chụp lúc mặt trời còn cao, Galaxy A57 thể hiện khả năng HDR rất đáng nể. Vùng mặt trời không bị cháy trắng hoàn toàn mà vẫn giữ được quầng sáng mềm mại. Đặc biệt, chi tiết mặt biển với những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng được tái tạo rất sắc nét, không bị bệt. Máy giữ được sự tách bạch giữa vùng tối (các tòa nhà phía dưới) và vùng sáng (bầu trời), giúp bức ảnh có chiều sâu không gian tốt.

Samsung vốn nổi tiếng với việc đẩy tông màu ấm lên và điều này cực kỳ hiệu quả khi chụp hoàng hôn. Các sắc thái chuyển từ vàng sang cam, rồi sang tím hồng (ở các tấm chụp muộn hơn) hiện lên rất rực rỡ và đầy cảm xúc. Bạn có thể thấy ở tấm chụp cận cảnh chiếc thuyền, màu cam của mặt trời lặn nhuộm xuống mặt nước tạo cảm giác rất "nghệ", giống như đã qua hậu kỳ chuyên nghiệp.

Hãy nhìn vào các bức ảnh chụp lúc ánh đèn phố bắt đầu lên (khoảng 18:26 - 18:42). Ngay cả khi bầu trời đã chuyển sang màu tím đậm hoặc đen, vùng trời vẫn rất sạch, ít xuất hiện tình trạng nhiễu hạt (grain). Các đường nét kiến trúc của tháp đồng hồ và các dãy nhà phong cách Địa Trung Hải vẫn được giữ lại rõ ràng, không bị mất chi tiết dù ánh sáng môi trường lúc này đã rất yếu.

Các ánh đèn nhỏ từ tàu thuyền ngoài xa và đèn đường không bị nhòe hay kéo vệt quá dài. Máy xử lý tốt sự pha trộn giữa ánh đèn vàng rực rỡ của tháp đồng hồ và sắc tím lạnh của bầu trời đêm, tạo nên một tổng thể hài hòa về màu sắc.

Cảm nhận

Gần 200 bức hình được chụp trong những ngày dừng chân ở Phú Quốc bằng Galaxy A57 5G. Trong đó có hơn 100 hình yêu thích, cảm nhận cá nhân khả năng chụp hình của Galaxy A57 5G tốt so với mức giá và có phần nhỉnh hơn so với người tiền nhiệm.