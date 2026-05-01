Du lịch đúng dịp lễ, khách Tây đã tìm thấy "ly cà phê đẹp nhất thế giới" tại Việt Nam

Không chỉ nổi tiếng với phở, bún chả, bánh mì hay nem, Việt Nam còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách quốc tế nhờ văn hóa cà phê đặc sắc. Từ cà phê đen, sữa đá, bạc xỉu đến cà phê trứng, mỗi biến tấu đều mang hương vị riêng, khiến nhiều du khách “phải lòng” ngay từ lần thử đầu tiên.

Mới đây, nữ influencer nước ngoài sở hữu gần 800.000 lượt theo dõi trên Facebook đã đăng tải đoạn video ghi lại trải nghiệm đáng nhớ tại một quán cà phê ở Hội An. Trong clip, Taylor R không giấu được sự ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của thức uống, cô thốt lên: “Tôi nghĩ mình vừa tìm thấy ly cà phê đẹp nhất thế giới”.

Theo hình ảnh chia sẻ, hai ly cà phê được trang trí công phu với hình vẽ cây xanh nổi bật trên lớp bọt mịn. Một ly mang tông vàng ấm với tán cây xanh rì, ly còn lại phối sắc hồng dịu như hoa anh đào, phần “gốc cây” được tạo hình bằng lớp bột cacao, tạo hiệu ứng thị giác sinh động, tinh tế như một bức tranh thu nhỏ.

Taylor R cho biết cô đã thử cà phê trứng - một thức uống truyền thống ra đời từ năm 1946 trong bối cảnh khan hiếm sữa thời chiến. “Tôi hoàn toàn ấn tượng từ vẻ ngoài, rồi đến hương vị giống như tiramisu dạng lỏng, và sau đó là cú ‘hit’ caffeine đặc trưng của cà phê Việt Nam”, cô chia sẻ. Nữ influencer cũng gắn địa điểm quán là Uncle Huan Coffee tại Hội An.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Nhiều người đồng tình rằng với vẻ đẹp như vậy, thật khó để quyết định nên thưởng thức hay chỉ ngắm nhìn. Không ít cư dân mạng Việt Nam cũng bất ngờ khi lần đầu biết đến một quán cà phê độc đáo như vậy tại phố cổ.

Cà phê trứng xuất hiện từ cuối thập niên 1940 tại Hà Nội, khi sữa tươi trở nên khan hiếm. Lòng đỏ trứng được sử dụng thay thế, tạo nên lớp kem béo mịn, cân bằng với vị đắng của cà phê, từ đó trở thành một đặc sản mang dấu ấn riêng của người Việt.

Tại Hội An, Uncle Huan Coffee (hay còn gọi là Cậu Huân Coffee) là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách nước ngoài. Quán gây ấn tượng với phong cách trang trí cà phê nghệ thuật cùng không gian sân vườn thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Trên Google Maps, địa điểm này nhận mức đánh giá 4,9/5 sao với nhiều phản hồi tích cực.

Nhiều thực khách nhận xét: “Cà phê vừa ngon vừa đẹp, đặc biệt ấn tượng với hình ảnh tán cây trong ly”, hay “không gian rộng, nhiều cây xanh, rất phù hợp để thư giãn, đọc sách và tránh xa sự ồn ào phố cổ”. Một số người còn cho biết đã quay lại quán nhiều lần vì trải nghiệm dễ chịu và dịch vụ thân thiện.

Từ hiệu ứng lan tỏa của video, Uncle Huan Coffee được dự đoán sẽ trở thành một trong những điểm dừng chân được du khách trong và ngoài nước “đánh dấu” khi ghé thăm Hội An trong thời gian tới.