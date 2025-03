Du khách Việt hoang mang kể lại khoảnh khắc trải qua trận động đất tại Thái Lan: “Ban đầu mình tưởng do uống cà phê nhiều nên thấy choáng…”

Trận động đất mạnh xảy ra vào chiều 28/3 tại Myanmar đã gây ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở Thái Lan, trong đó có thủ đô Bangkok. Theo thông tin từ giới chức địa phương, cơn địa chấn có cường độ lên đến 7,7 độ richter, gây ra rung chấn rõ rệt ở nhiều tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khu vực dân cư đông đúc.

Thời điểm xảy ra động đất, lượng lớn du khách đang có mặt tại Thái Lan, trong đó có không ít người Việt đang du lịch dịp cao điểm. Hình ảnh các tòa nhà rung lắc, người dân đổ ra đường, còi báo động vang lên khắp nơi khiến nhiều người bàng hoàng vì lần đầu trải qua tình huống như vậy.

Du khách Việt tại Bangkok hoang mang kể lại trải nghiệm chưa từng gặp

Minh Đăng, một du khách Việt đang ở ngày cuối cùng trong chuyến du lịch tại Bangkok cho biết đang đi dạo khu vực gần Central World và Big C thì cảm nhận được sự rung lắc. Ban đầu nhẹ, sau đó mạnh dần khiến nhiều người lập tức hoảng sợ sơ tán.

“Mình khá hoang mang khi thấy người trong trung tâm thương mại đổ hết ra đường. Phương tiện công cộng dừng hoạt động, nhiều cửa hàng đóng cửa đột ngột. Mình định tìm quán ăn nhưng không nơi nào nhận khách. Sau đó đi bộ thêm thì thấy các trung tâm thương mại cũng tạm ngừng hoạt động, nên giờ mình cũng không biết đi đâu cả”, Minh Đăng nói .

Minh Đăng chia sẻ khoảnh khắc mọi người tràn ra đường sau trận động đất.

Cùng thời điểm, Khánh (22 tuổi) đang có mặt tại trung tâm thương mại Central Embassy kể lại rằng: “Lúc đó mình đang ở TTTM Central Embassy thì mọi người sơ tán xuống tầng trệt, nơi thoáng hơn để đảm bảo an toàn. Sau đó có thông báo tạm dừng phục vụ khách, nên mình đành quay về khách sạn. May mà có 7-Eleven còn mở nên mua được đồ ăn. Mình đi ngang trạm BTS Ploenchit thì thấy du khách nước ngoài cũng chạy xuống đường. Khá nhiều người hoảng loạn, nhưng cũng có người tranh thủ rút điện thoại quay clip lại”.

Nhiều người trong trung tâm thương mại cũng được nhân viên sơ tán di chuyển ra bên ngoài.

Thời điểm xảy ra sự việc, nền nhiệt tại Bangkok đang lên đến 36 độ C, việc di chuyển ngoài trời càng khiến không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn.

Người Việt sinh sống tại Thái Lan: Lần đầu trải qua một trận động đất rõ rệt đến vậy

Nhiều người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Thái Lan cho biết đây là lần đầu tiên họ trực tiếp cảm nhận một trận động đất rõ rệt như vậy. Không chỉ bất ngờ, nhiều người còn lúng túng vì chưa từng được hướng dẫn cách xử lý khi tình huống xảy ra.

T.T – sinh viên người Việt đang theo học tại một trường đại học ở Pathumthani (cách trung tâm Bangkok khoảng 40km) kể lại khoảnh khắc tòa nhà rung chuyển khiến bản thân sợ hãi cực độ.

“Đầu tiên phải nói là sợ hãi! Vốn chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống khi gặp phải động đất nên khi thật sự gặp phải vụ việc như ngày hôm nay, mình hoang mang không biết phải làm gì. Ban đầu vào khoảng 1h chiều (giờ Thái Lan), mình ra bàn ngồi làm việc và học thì thấy toà nhà mình đang ở bỗng rung lắc, không gian rung chuyển mạnh. Phản ứng đầu tiên của mình là chui ngay xuống gầm bàn vì sợ toà nhà sập.

T.T kể lại trải nghiệm đầy sợ hãi khi lần đầu tiên trải qua động đất ở Thái Lan.

Thật ra vì chưa từng gặp phải vụ động đất nào mạnh như thế nên mình không biết phải làm gì, nên chỉ làm theo bản năng và những gì đã thấy trên TV, trên phim. Ban đầu lúc chui xuống bàn, mình rất sợ, rồi một hồi lại tưởng do uống nhiều cà phê và thức đêm làm đồ án tốt nghiệp nên sinh ra hoang tưởng. Nhưng hoá ra nó là thật. Vụ động đất chỗ mình diễn ra tầm 2-3 phút, sau đó mình google xem có thật sự có động đất hay không nhưng không thấy kết quả, nên mình nhắn tin ngay cho hội bạn học của mình. Hoá ra hội bạn mình cũng có phản ứng y hệt, tất cả đều hoang mang về tình huống này và dặn dò nhau cẩn thận. Mấy người bạn người Campuchia cũng lo cho gia đình ở quê nhà, còn bạn người Thái cảnh báo bọn mình về cơn động đất nhỏ như là sang chấn sau của vụ động đất đầu tiên, dặn bọn mình chú ý cẩn thận", T.T bồi hồi chia sẻ.

Cô bạn cũng cho biết thêm, trường đại học nơi bạn đang học đã nhanh chóng thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động trực tiếp vào ngày hôm sau, chuyển sang hình thức học online và dừng tất cả tuyến xe bus trong khuôn viên để đảm bảo an toàn cho sinh viên.

Một bạn trẻ đang sinh sống ở khu vực Bangna (Bangkok) cho biết bản thân không cảm nhận được rung chấn do sống ở tầng thấp, nhưng nhận thấy không khí bất ổn qua mạng xã hội và tin nhắn từ người thân, bạn bè. Bạn kể lại: “ Mình không thấy rõ gì vì ở tầng trệt và đúng giờ trưa, nhưng bạn bè thì nhắn tin dồn dập hỏi han. Có người thấy đèn lắc lư mới nhận ra là động đất. Một người bạn mình ở Chatuchak nói toà nhà xây dựng gần công viên bị sập, chị ấy đang ở gần đó nên cực kỳ hoảng. Nghe còi xe cứu thương hú liên tục ngoài đường mà cảm giác rất bất an ”.

Các tuyến đường trung tâm Bangkok rơi vào tình trạng kẹt xe kéo dài sau rung chấn.

Các hội nhóm du lịch liên tục cập nhật tình hình Thái Lan, du khách lo lắng cho chuyến đi sắp tới

Hiện tại, các hội nhóm du lịch Thái Lan trên Facebook và TikTok liên tục xuất hiện bài đăng hỏi thăm tình hình thực tế tại Bangkok. Nhiều người đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ tại Thái Lan bày tỏ sự hoang mang, không biết có nên thay đổi lịch trình hay không.

Cùng với đó rất nhiều người Việt liên tục cập nhật tình hình ở Thái Lan để mọi người cùng nắm thông tin, hiện tại nhiều trạm BTS cùng trung tâm thương mại đã tạm dừng hoạt động, giao thông ở nhiều khu vực tắc cứng, xe công nghệ khó gọi do nhu cầu tăng cao.

Một du khách chia sẻ các BTS đóng cửa, đặt bolt bận vì quá tải. Tất cả tòa nhà và khu mua sắm quanh Siam Bangkok đều dừng hoạt động. (Ảnh: @lethu189)

Theo cập nhật từ tờ The Nation Thailand, chính quyền Thái Lan đã kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp qua SMS để thông tin nhanh đến người dân và du khách. Các bản tin hướng dẫn an toàn được phát sóng đồng loạt trên các nền tảng truyền thông, cùng với đó là các lực lượng an ninh được huy động để đảm bảo trật tự công cộng.

Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan đang theo dõi toàn bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại các điểm du lịch và trung tâm lớn. Sân bay quốc tế Suvarnabhumi đã tạm thời dừng các chuyến bay trong vòng 20 phút để kiểm tra an toàn, nhưng các hoạt động hiện tại đã trở lại bình thường. Bên cạnh đó, Cục Đường sắt (DRT) cho biết mọi dịch vụ tàu hỏa đã tạm thời bị đình chỉ để đảm bảo an toàn cho hành khách sau trận động đất ở Myanmar.

Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại chính thức, tuy nhiên nhiều người dân Thái Lan và du khách tại Bangkok vẫn đang giữ tâm lý cảnh giác. Các cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người nên theo dõi sát thông tin chính thống, hạn chế di chuyển không cần thiết, đặc biệt tại các khu vực đang kiểm tra kết cấu an toàn sau rung chấn.