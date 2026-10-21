Du khách Đức diện áo dài “đi lạc” vào phố đường tàu, khoe loạt ảnh đẹp như phim

Diện áo dài, đội nón lá và tạo dáng giữa không gian phố đường tàu, nữ du khách nước ngoài thu hút sự chú ý với loạt hình mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Có những cách khám phá Hà Nội chẳng cần lịch trình cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần khoác lên mình tà áo dài, cầm chiếc quạt giấy và đi qua những con phố cũ, người ta đã có thể mang về một bộ ảnh đầy kỷ niệm. Mới đây, loạt hình một nữ du khách người Đức diện áo dài, tạo dáng tại phố đường tàu Hà Nội thu hút sự chú ý nhờ khung cảnh lung linh cùng vẻ duyên dáng của trang phục truyền thống Việt Nam.

Trong ảnh, cô gái diện áo dài màu kem nhạt, phần tay áo mỏng nhẹ, mái tóc búi gọn điểm vài bông hoa nhỏ. Khi đội nón lá, lúc cầm quạt giấy, cô tạo dáng giữa những dãy nhà san sát, phía sau là ánh đèn vàng và những biển hiệu rực rỡ. Bộ trang phục không quá cầu kỳ nhưng lên hình nổi bật, vừa dịu dàng vừa có chút hiện đại.

Một người bạn đi cùng cũng diện áo dài màu xanh đậm với họa tiết hoa. Hai cô gái khi đứng bên chiếc xe máy cũ, lúc ngồi trước cửa quán, khi lại cùng tạo dáng trên con phố lên đèn. Những bức ảnh không chỉ có vẻ đẹp của trang phục mà còn gợi cảm giác về một buổi tối dạo chơi ở Hà Nội, nơi những góc phố nhỏ luôn có điều thú vị để khám phá.

Nguồn: Sandra Stenske

Phố đường tàu Hà Nội, góc check-in mang nét rất riêng

Phố đường tàu từ lâu đã trở thành một địa điểm được nhiều du khách chú ý khi đến Hà Nội. Những đường ray chạy giữa khu dân cư, hai bên là nhà cửa và các quán nhỏ tạo nên khung cảnh khác biệt so với những tuyến phố thông thường. Khi trời tối, ánh đèn từ các cửa hàng càng khiến con phố trở nên nổi bật, tạo nên phông nền được nhiều người yêu thích khi chụp ảnh.

Trong loạt hình lần này, điều gây chú ý không chỉ là địa điểm mà còn là cách cô gái kết hợp trang phục truyền thống với khung cảnh phố xá. Chiếc nón lá, tà áo dài và chiếc quạt giấy vốn quen thuộc trong văn hóa Việt Nam khi xuất hiện giữa những dãy nhà mang vẻ cũ kỹ lại tạo nên cảm giác mới mẻ. Không cần nhiều phụ kiện, những chi tiết ấy cũng đủ giúp bộ ảnh có màu sắc riêng.

Áo dài cũng là trang phục được nhiều du khách lựa chọn khi muốn lưu lại kỷ niệm ở Việt Nam. Từ những điểm đến nổi tiếng đến các góc phố đời thường, tà áo dài luôn dễ tạo nên những khung hình duyên dáng. Với du khách nước ngoài, việc thử mặc trang phục truyền thống còn là một cách gần gũi để tìm hiểu văn hóa nơi mình đặt chân đến.

Dẫu vậy, phố đường tàu cũng là khu vực cần đặc biệt lưu ý về an toàn. Du khách không nên đứng hoặc tạo dáng trên đường ray, đồng thời cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chỉ chụp ảnh ở những vị trí được phép tiếp cận. Một bộ ảnh đẹp sẽ trọn vẹn hơn khi chuyến đi được thực hiện an toàn.

Nguồn: Sandra Stenske

Một bộ ảnh nhỏ, thêm một cách nhớ về Hà Nội

Hà Nội có nhiều điểm đến nổi tiếng, nhưng đôi khi những điều khiến du khách nhớ lâu lại là những khoảnh khắc rất giản dị: Một con phố lên đèn, một quán nhỏ ven đường hay bộ trang phục được lựa chọn riêng cho chuyến đi. Loạt ảnh của hai cô gái trong tà áo dài mang đến một góc nhìn như vậy, không quá phô trương nhưng vẫn đủ sức gợi sự tò mò.

Giữa nhịp sống hiện đại, áo dài vẫn có thể xuất hiện tự nhiên trong những khung cảnh đời thường của thành phố. Khi được du khách quốc tế lựa chọn, trang phục truyền thống ấy càng trở thành một hình ảnh đẹp về sự giao thoa văn hóa. Và có lẽ, đó cũng là điều thú vị khi đi du lịch: Mỗi người có thể khám phá một thành phố theo cách riêng, rồi mang về những kỷ niệm không giống bất kỳ ai. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc giản dị như vậy lại khiến người xem thêm tò mò về thành phố nghìn năm tuổi.