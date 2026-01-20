Du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương: Đã lặn tìm được 1 cây, lý do tạm dừng tìm kiếm

Khuya ngày 19/1, mạng xã hội xôn xao trước thông tin du khách đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương. Sự việc xảy ra tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim (phường Thuận Hóa, TP Huế). Số vàng mà du khách đánh rơi có giá trị ước tính khoảng hơn 300 triệu đồng.

Thông tin trên lập tức đã nhận được sự quan tâm của dư luận bởi giá trị tài sản lớn. Mọi người mong chủ nhân sẽ sớm tìm được tài sản của mình.

Đội SOS75 hỗ trợ du khách tìm vàng. Ảnh: Đội SOS75.

Việc tìm kiếm diễn ra trong đêm, nước sâu. (Ảnh: Lao Động)

Nhận được tin báo, Đội SOS 75 - Đội 0 đồng Huế đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ du khách tìm vàng. Các thành viên trong đội đã sử dụng thiết bị chuyên dụng và bình dưỡng khí (ô xy) để lặn xuống lòng sông tìm kiếm trong điều kiện trời tối, nước sâu.

Trao đổi trên báo Lao Động sáng 20/1, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin trên. Theo ông Chinh, trong đêm, lực lượng thợ lặn đã tìm được 1 cây vàng.

Một cây vàng đã được tìm thấy. Ảnh: Đội SOS75.

Trao đổi trên báo Pháp luật TP.HCM, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế cũng cho biết, qua quá trình quần thảo dưới đáy sông, anh em trong đội đã tìm thấy được 1 cây vàng. Sáng nay, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng do bình dưỡng khí cạn kiệt và máy bơm ô xy của đội gặp sự cố.

Đội đã quay trở về để tiến hành nạp khí và chuẩn bị thiết bị. Trong ngày hôm nay (201/1), nhóm sẽ quay trở lại hiện trường để tiếp tục hỗ trợ người dân tìm kiếm số vàng còn lại.