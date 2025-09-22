HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Du khách bị 2 tài xế xích lô 'chặt chém' 1,2 triệu đồng quanh phố cổ Hà Nội

Minh Tuệ/VTC News |

Du khách Úc tới Công an phường Hoàn Kiếm trình báo bị 2 tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng khi tham quan phố cổ Hà Nội.

Khoảng 16h ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp nhận tin báo của ông Phillip Damien (quốc tịch Úc) về việc bị 2 tài xế xích lô " chặt chém " 1,2 triệu đồng quãng đường tham quan quanh phố cổ.

Hai tài xế xích lô có hành vi "chặt chém" tại cơ quan công an.

Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm xác minh những người liên quan vụ việc là ông N.V.B. (SN 1974, trú ở xã Sơn Nam, Hưng Yên) và N.V.H. (SN 1986, trú ở xã An Khánh, Hà Nội).

Tại trụ sở công an phường, 2 tài xế xích lô trên đã xin lỗi, hoàn trả lại toàn bộ số tiền 1,2 triệu đồng cho ông Phillip Damien. Nam du khách chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu, đề nghị nào khác.

Để thực hiện công tác phòng ngừa nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, Công an phường Hoàn Kiếm lập biên bản phòng ngừa và yêu cầu ông N.V.B., N.V.H. cam kết không thu quá giá quy định.

"Tổng tài" đến quán cafe xin lỗi, nói rất ân hận: Phản ứng của mẹ nạn nhân gây chú ý

Tags

chặt chém

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại