Du khách ấn tượng với Công an đất Tổ

Do trùng với ngày nghỉ và nhiều hoạt động lễ hội diễn ra trong ngày như Lễ hội truyền thống đình Hùng Lô và Lễ đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc Gia; giải Bơi chải trên Hồ công viên Văn Lang; Chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ hội Đền Hùng, gắn với Kỷ niệm 10 năm UNESCO vinh danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại… nên trong ngày 9/3 âm lịch lượng người và phương tiện về khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì tham gia các hoạt động lễ hội tăng cao hơn so với những ngày trước đó.



Lực lượng Công an giúp đỡ người dân tham gia lễ giỗ Tổ.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức giỗ Tổ, trong ngày 9/3 âm lịch, có khoảng 1.000 lượt xe ô tô, 3.000 lượt xe máy đưa đón nhân dân, du khách về dự lễ, hội. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ, hội cũng như nhân dân về tham dự các hoạt động lễ hội, bên cạnh việc triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã được ban hành trước đó, Công an tỉnh còn xây dựng và triển khai thêm 2 phương án là phương án bảo đảm ANTT Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa dịp giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Nhân Dần 2022 và phương án về bảo đảm ANTT Đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước.



Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí lực lượng, phương tiện phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi vào khu vực lễ hội và các bãi để xe ô tô, mô tô.

Đảm bảo ANTT tại lễ hội.

Không quản nắng nóng, CBCS các đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Thọ tham gia phương án bảo đảm ANTT giỗ Tổ vẫn bám chốt, bám đường phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đi vào khu vực lễ hội và các bãi để xe ô tô, mô tô không để xảy ra ùn ứ cục bộ, tai nạn giao thông.



Đặc biệt, tại khu vực đền Thượng, đền Trung, đền Hạ ngoài việc làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch COVID-19, CBCS còn tận tình giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, những người có sức khoẻ yếu lên đền được an toàn.

Anh Trần Xuân Dũng – du khách đến từ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tôi thấy cán bộ công an làm nhiệm vụ tại khu vực Đền Hùng rất niềm nở, nhiệt tình giúp đỡ người dân, khiến người dân cảm thấy rất hài lòng khi về với Đền Hùng.

Còn anh Nguyễn Xuân Trường - du khách đến từ tỉnh Yên Bái cho biết, tôi thấy công tác đảm bảo ANTT tại khu vực Đền Hùng rất tổ, lực lượng Công an được bố trí nhiều tại các chốt quanh khu vực đền khiến tôi rất yên tâm. Mặc dù lễ hội hôm nay rất đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, không xảy ra trộm cắp, móc túi, cờ bạc.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại khu vực Đền Hùng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tăng cường quản lý lưu trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng cháy chữa cháy, tập trung tại khu vực Đền Hùng và địa bàn thành phố Việt Trì, các huyện Phù Ninh, Lâm Thao.



Trong đó, lực lượng Công an đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra 150 lượt cơ sở lưu trú, kinh doanh có điều kiện, phát hiện 3 cơ sở vi phạm, phạt tiền 1,5 triệu đồng/cơ sở.; tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đối với 20 lượt cơ sở, xử phạt 1 cơ sở vi phạm số tiền 04 triệu đồng.

Do triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên tình hình ANTT trong ngày 9/3 âm lịch luôn được bảo đảm, không xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi và các tai, tệ nạn xã hội, giúp người dân yên tâm khi đi lễ, hội.

CSGT điều tiết xe vào các bến đỗ.

Với tinh thần tận tụy hết mình vì công việc của mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Phú Thọ đã góp phần ngăn chặn không để các loại tệ nạn xã hội như: trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản... có điều kiện hoạt động trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Mỗi CBCS Công an không chỉ góp phần vào thành công chung của giỗ Tổ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng du khách thập phương, đồng bào cả nước khi hành hương về đất Tổ.