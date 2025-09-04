Trong bối cảnh doanh số bán xe điện toàn cầu có dấu hiệu sụt giảm, Tesla đang chuyển hướng chiến lược sang một mục tiêu đầy tham vọng: robot hình người Optimus. Theo một tuyên bố gây chấn động mới đây từ CEO của Tesla, Elon Musk, khoảng 80% giá trị của Tesla trong tương lai sẽ đến từ các robot tự động này, chứ không phải từ mảng kinh doanh ô tô vốn đã làm nên tên tuổi của hãng.

Điều này được nhấn mạnh trong "Master Plan Part IV" (tạm dịch: Kế hoạch Tổng thể, Phần IV) vừa được công bố, phác thảo một tầm nhìn mới cho Tesla, nơi AI vật lý và robot đóng vai trò trung tâm.

Tuyên bố của Elon Musk được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm khi doanh số bán xe của Tesla đang gặp khó khăn. Lượng xe giao toàn cầu đã giảm 13% trong nửa đầu năm 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp sụt giảm.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào thách thức hiện tại, Elon Musk đã đặt cược lớn vào tương lai. Ông tin rằng robot Optimus, được giới thiệu lần đầu vào năm 2021, sẽ đảm nhận các công việc nhà máy đơn điệu và nguy hiểm, giải phóng con người để làm những công việc có ý nghĩa hơn.

AI vật lý: Cuộc cách mạng tiếp theo

Tầm nhìn của Elon Musk không phải là độc nhất vô nhị trong thị trường. Các nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu, như CEO Jensen Huang của Nvidia, cũng đã chỉ ra rằng "AI vật lý" là bước tiến hóa cuối cùng của trí tuệ nhân tạo. Nvidia gần đây đã giới thiệu một bộ công cụ phát triển trị giá 3.499 đô la cho "bộ não" robot, cho thấy sự nghiêm túc của các ông lớn công nghệ trong lĩnh vực này.

Kevin Cook, chiến lược gia chứng khoán cấp cao tại Zacks Investment Research, nhận định rằng việc Tesla chuyển hướng sang các loại máy móc tự hành khác là điều dễ hiểu, vì công ty đã có kinh nghiệm 15 năm đào tạo xe điện của mình bằng hệ thống AI.

Tuy nhiên, con đường chuyển đổi này không hề dễ dàng đối với Tesla. Dự án Optimus ban đầu vấp phải sự hoài nghi và liên tục gặp phải những trở ngại.

Đầu năm nay, Elon Musk dự đoán Tesla sẽ sản xuất hàng nghìn robot Optimus vào năm 2025, nhưng sau đó phải thừa nhận rằng việc sản xuất đang bị cản trở bởi các tranh chấp thương mại và việc kiểm soát xuất khẩu các vật liệu đất hiếm từ Trung Quốc.

Milan Kovac, người giám sát quá trình phát triển Optimus, thậm chí đã từ chức vào tháng 6, cho thấy những thách thức nội bộ mà dự án phải đối mặt.

Thị trường robot đang nóng lên

Trong khi Tesla vẫn đang vật lộn với những lời hứa của mình, thị trường robot hình người đã trở nên ngày càng trở nên sôi động. Morgan Stanley dự đoán thị trường này sẽ đạt 5 nghìn tỷ đô la vào năm 2050.

Các công ty khởi nghiệp như Figure AI đã huy động được hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư lớn như Jeff Bezos, Microsoft và Nvidia. Các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc cũng đang phát triển nhanh chóng, với doanh số bán robot công nghiệp tăng gấp đôi từ năm 2017 đến năm 2024.

Báo cáo của HSBC Qianhai thậm chí còn nhấn mạnh rằng thị trường có thể đã bỏ qua những tiến bộ của các nhà cung cấp robot hình người Trung Quốc, nơi quá trình thương mại hóa đang diễn ra nhanh hơn so với các đối thủ nước ngoài.

Điều này đặt Tesla vào một vị thế đầy thách thức lớn, đó là mặc dù "hướng dẫn sản xuất" của Tesla được coi là chuẩn mực để đánh giá mức độ tiến bộ trong việc sản xuất robot hình người ở quy mô lớn, nhưng họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh với hàng tá công ty khởi nghiệp nhỏ làm việc với chi phí thấp hơn và mã nguồn mở, cũng như các ông lớn như Figure AI.

"Kế hoạch Tổng thể, Phần IV" của Tesla, được công bố qua một bài đăng trên X , trình bày một tầm nhìn rộng lớn hơn về một thế giới thịnh vượng bền vững. Tesla tuyên bố nhiệm vụ của họ là "mang lại tính bền vững không bị ràng buộc mà không thỏa hiệp".

Công ty tin rằng việc kết hợp năng lực sản xuất với năng lực tự chủ sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới, thúc đẩy sự thịnh vượng toàn cầu và sự phát triển của con người.

Kế hoạch này nhấn mạnh rằng "sự tăng trưởng là vô hạn" và "sự thiếu hụt tài nguyên có thể được khắc phục bằng công nghệ tiên tiến, đổi mới mạnh mẽ hơn và những ý tưởng mới." Tesla đã vượt qua những hạn chế về công nghệ trong phát triển pin và giờ đây đang hướng đến việc định hình lại các nền tảng cơ bản của lao động, di chuyển và năng lượng.

Tuy nhiên, bản kế hoạch này thiếu các chi tiết cụ thể và mốc thời gian rõ ràng, đặc biệt là đối với dự án Optimus. Elon Musk chỉ mơ hồ tuyên bố hy vọng sẽ giao robot cho các công ty khác vào nửa cuối năm 2026. Mặc dù vậy, tầm nhìn của Tesla là không thể phủ nhận.

Họ đang đặt cược vào một tương lai nơi robot tự động sẽ giải phóng con người khỏi những công việc nhàm chán và nguy hiểm, cho phép họ có thêm thời gian để làm những gì họ yêu thích.

"Mọi hành trình đáng giá đều dài", kế hoạch tổng thể kết luận. "Và tất cả đều bắt đầu bằng bước chân đầu tiên". Đối với Tesla, bước chân tiếp theo không phải là một chiếc xe điện, mà là một bước nhảy vọt vào thế giới của AI và robot hình người.