HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Đu đỉnh" vàng tuần trước, hôm nay người bán bị lỗ bao nhiêu?

Thanh Anh |

Thị trường vàng trong nước bước sang ngày 15/9 với đà hạ nhiệt kéo dài từ giữa tuần trước. Sau khi lập đỉnh lịch sử ngày 9/9, vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục lùi về vùng giá thấp nhất hơn một tuần. Nếu nhà đầu tư “đu đỉnh” rồi bán ra ở mặt bằng giá sáng nay, khoản lỗ thực tế không hề nhỏ.

Bước sang tháng 9, mặt bằng giá trong nước tăng dồn dập, nối tiếp nhiều phiên đi lên. Đến ngày 9/9, Công ty SJC niêm yết vàng miếng ở 133,8–135,8 triệu đồng/lượng (mua vào–bán ra), còn vàng nhẫn tại 128,3–130,8 triệu đồng/lượng, là mức cao chưa từng có. Một số hệ thống lớn như DOJI cũng bán vàng miếng ở 135,8 triệu đồng/lượng trong ngày này. Đà đi của vàng trong những ngày đầu tháng 9 trùng với nhịp tăng giá thế giới, thậm chí nới rộng khoảng cách so với quốc tế.

"Đu đỉnh" vàng tuần trước, hôm nay người bán bị lỗ bao nhiêu? - Ảnh 1.

Data: CafeF

Đến sáng nay 15/9, giá đã “hạ nhiệt” rõ rệt. Công ty SJC niêm yết vàng miếng ở 128,4 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra, gần như đi ngang so với cuối tuần nhưng thấp hơn đáng kể so với đỉnh 9/9. 

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá phổ biến xoay quanh 125–128 triệu đồng/lượng (mua–bán); các thương hiệu như PNJ, DOJI niêm yết cao hơn, khoảng 126,2–129,2 triệu đồng/lượng. 

Như vậy, nếu mua đúng đỉnh và bán ra lúc này, mức lỗ không hề nhỏ.

Cụ thể với trường hợp vàng miếng SJC, nhà đầu tư mua tại 135,8 triệu đồng/lượng vào ngày 9/9 và bán ra sáng 15/9 theo giá 128,4 triệu đồng/lượng sẽ lỗ khoảng 7,4 triệu đồng cho mỗi lượng, tương đương khoảng 740 nghìn đồng một chỉ. 

Với vàng nhẫn, kịch bản mua ở 130,8 triệu đồng/lượng và bán lại theo giá 125,0–126,2 triệu đồng/lượng ghi nhận khoản lỗ vào khoảng 4,6–5,8 triệu đồng mỗi lượng (460–580 nghìn đồng/chỉ), tùy điểm bán. 

Khi giá biến động mạnh, nhiều cửa hàng nới chênh lệch mua – bán để giảm rủi ro, nên lãi/lỗ của người lướt sóng thay đổi rất nhanh theo từng nhịp giá trong ngày.


Tags

SJC

Doji

PNJ

vàng miếng

giá vàng hôm nay

9/9

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại