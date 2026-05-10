Dù đi sau, Nga vẫn tự tin mình đang sở hữu sản phẩn vượt trội hơn so với dòng tương đương của nước ngoài

Cuộc lội ngược dòng của "huyền thoại" cải tiến

Trong bối cảnh ngành hàng không Nga đang nỗ lực tự chủ công nghệ, sự xuất hiện của Il-114-300 không chỉ là một sự bổ sung về mặt số lượng mà còn là một bước đi chiến lược. Đây là phiên bản nâng cấp sâu từ dòng máy bay cánh quạt Il-114 vốn đã quen thuộc. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ Il-114-300 được tái thiết kế để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của hàng không hiện đại, từ hệ thống động cơ đến trang thiết bị điện tử hàng không (avionics).

Người đứng đầu Bộ Công thương Nga, ông Anton Alikhanov, trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti vào ngày 8/5/2026, đã nhấn mạnh rằng các đợt kiểm tra thực tế cùng cơ quan hàng không Rosaviatsia đã chứng minh năng lực vượt trội của dòng máy bay này. Hiệu suất bay của máy bay chở khách IL-114-300 mới của Nga vượt trội so với tất cả các máy bay tương đương của nước ngoài cùng loại.

Điểm mấu chốt giúp Il-114-300 tự tin đối đầu với các đối thủ phương Tây chính là hiệu suất nhiên liệu tối ưu, tầm bay được mở rộng và tải trọng hữu ích lớn hơn.

Sự ưu việt này không dừng lại ở các thông số kỹ thuật khô khan. Đối với các hãng hàng không vận hành, Il-114-300 được đánh giá là một "cỗ máy kinh tế" thực thụ. Việc tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo trì thấp hơn so với các dòng máy bay cũ sẽ trực tiếp tác động tích cực đến bảng cân đối kế toán của các nhà khai thác, giúp hạ giá thành vé và tăng tính cạnh tranh cho các tuyến bay nội địa.

Thay thế "những tượng đài" và cuộc đối đầu với phương Tây

Mục tiêu chiến lược của Il-114-300 đã được xác định rất rõ ràng: Thay thế hoàn toàn dòng cũ trên các tuyến bay nội địa, đồng thời trực tiếp cạnh tranh và loại bỏ sự phụ thuộc vào các dòng máy bay nước ngoài cùng phân khúc.

Việc thay thế An-24 là một nhiệm vụ cấp thiết. Dòng máy bay từ thời Liên Xô này dù bền bỉ nhưng đã không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn và kinh tế hiện nay. Trong khi đó, các dòng máy bay như ATR-72 hay Dash 8 vốn chiếm lĩnh thị phần máy bay thân hẹp tầm ngắn tại Nga đang dần bộc lộ những hạn chế về cung ứng linh kiện và bảo dưỡng.

Il-114-300 sở hữu khả năng cất hạ cánh linh hoạt tại các sân bay có điều kiện hạ tầng hạn chế — một đặc điểm cực kỳ quan trọng đối với địa hình và mạng lưới giao thông tại các vùng sâu, vùng xa của Nga. Đây là lợi thế mà các đối thủ phương Tây, vốn được thiết kế cho các đường băng tiêu chuẩn cao, khó lòng bì kịp. Sự linh hoạt này biến Il-114-300 thành "xương sống" cho mạng lưới kết nối các khu vực trực thuộc liên bang trong tương lai.

Lộ trình 2030: Kỷ nguyên của công nghệ nội địa

Năm 2026 được coi là cột mốc bản lề cho ngành hàng không dân dụng Nga, đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ tự thân. Lộ trình sản xuất và cung ứng các dòng máy bay nội địa đã được vạch ra với những con số cụ thể và đầy tham vọng.

Đến năm 2030, ngành công nghiệp hàng không Nga đặt mục tiêu xuất xưởng hàng loạt các dòng máy bay chủ lực. Trong đó, dự kiến sẽ có 12 chiếc Il-114-300 được bàn giao, cùng với 36 máy bay MS-21 và 20 chiếc Superjet thế hệ mới. Những con số này cho thấy một sự tính toán kỹ lưỡng về năng lực sản xuất và nhu cầu thực tế của thị trường.

Hiện tại, tiến trình thử nghiệm các dòng máy bay này đang được đẩy nhanh. Riêng đối với MS-21, khoảng 1/3 số chuyến bay thử nghiệm để cấp chứng chỉ đã hoàn thành. Sự thành công của Il-114-300, kết hợp cùng hệ sinh thái máy bay nội địa, sẽ tạo ra một hàng rào bảo vệ vững chắc cho chủ quyền bầu trời của Nga, giúp quốc gia này không còn chịu ảnh hưởng bởi các biến động từ thị trường cung ứng máy bay thế giới.

Sự khẳng định của Bộ trưởng Alikhanov về ưu thế của Il-114-300 không chỉ là lời tuyên bố mà dựa trên những dữ liệu kỹ thuật và kinh tế thực tế. Bằng việc tập trung vào hiệu suất vận hành và khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt, Il-114-300 đang từng bước khẳng định vị thế của mình. Đây không chỉ là một chiếc máy bay, mà là biểu tượng cho nỗ lực tái thiết và tự chủ hoàn toàn của ngành công nghệ hàng không Nga trong kỷ nguyên mới.