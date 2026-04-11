Không cần chiêu trò cầu kỳ, lần xuất hiện mới nhất của Ngọc Trinh vẫn đủ khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Diện bộ váy cắt xẻ táo bạo giúp phô diễn trọn đường cong quyến rũ, người đẹp gốc Trà Vinh ghi điểm bởi làn da trắng mịn cùng vóc dáng nuột nà. Ánh sáng trong video dường như chỉ là yếu tố phụ, bởi chính thần thái và khí chất của cô mới là thứ "phát sáng" thật sự.

Ngọc Trinh đẹp "phát sáng" trong clip mới

Sau nhiều năm hoạt động showbiz, Ngọc Trinh vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Không chỉ dừng lại ở danh xưng "nữ hoàng nội y", cô ngày càng định hình hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, chủ động và biết cách làm chủ sức hút của mình. Điều này lý giải vì sao mỗi lần xuất hiện, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngọc Trinh vẫn dễ dàng thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Dưới bài đăng, Ngọc Trinh nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng: "Không phải tự dưng câu nói đẹp như Ngọc Trinh trở thành huyền thoại", "Dám chắc ko ai qua nổi Ngọc Trinh luôn á. Đẹp hú hồn có nhiều bông hậu cũng ko qua nổi Ngọc Trinh", "Chỉ có Ngọc Trinh mặc hở là đẹp nhất không thấy phản cảm", "Ngoại hình của cô ấy vẫn là một cái gì đó khiến người ta rất cuốn hút",..

Sức hút của Ngọc Trinh không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở khả năng tạo xu hướng. Mỗi video, mỗi bộ ảnh của cô thường nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán và thậm chí được giới trẻ học theo.

Dẫu vẫn còn không ít tranh cãi xoay quanh hình ảnh cá nhân nhưng khó thể phủ nhận rằng Ngọc Trinh vẫn là cái tên giữ được độ hot bền bỉ trong làng giải trí Việt.