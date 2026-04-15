Dụ bé gái 12 tuổi vào quán cà phê chòi để xâm hại

Nhật Huy |

Đối tượng Lê Thanh Tuấn xin đi nhờ xe của bé gái 12 tuổi rồi dụ cháu vào quán cà phê chòi, sau đó thực hiện hành vi xâm hại.

Sáng 15/4, Công an xã Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSGT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự Lê Thanh Tuấn (SN 1993, ngụ ấp Long Bình, xã Chợ Mới), để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi .

Lê Thanh Tuấn xâm hại tình dục bé gái 12 tuổi tại quán cà phê chòi ở An Giang - Ảnh 1.

Lê Thanh Tuấn tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/4, em H. (SN 2014) đi xe đạp điện từ nhà người thân về, trên đường gặp và Tuấn xin đi nhờ xe. Do quen biết, em H. đồng ý và để Tuấn lái.

Sau đó, Tuấn dụ dỗ và đưa em H. vào một quán cà phê chòi uống nước. Tại đây, sau ít phút ngồi trong chòi, Tuấn đã khống chế, cưỡng ép và xâm hại em H.

Sau khi thực hiện xong hành vi, Tuấn bỏ lại em H. và trốn khỏi hiện trường. Vụ việc được người thân nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Chợ Mới điều tra, xác minh, chiều 14/4, Tuấn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương.

