Dự báo xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc 2026, liệu có vượt qua Thái Lan?

Báo cáo mới đây của Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy 11 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã chi gần 7,2 tỉ USD để nhập hơn 1,79 triệu tấn sầu riêng từ các nước Đông Nam Á; tăng 17,2% về lượng và 5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.



Dự báo xuất khẩu sầu riêng năm 2026 vẫn đối mặt nhiều khó khăn

Hiện, Thái Lan là nguồn cung sầu riêng số 1 cho thị trường Trung Quốc, trong khi Việt Nam giữ vị trí áp sát phía sau. Thái Lan xuất khẩu sang Trung Quốc với hơn 903.000 tấn, giá trị 3,9 tỉ USD; Việt Nam xếp vị trí số 2 với 884.600 tấn, giá trị hơn 3,24 tỉ USD.

Xét về thị phần, Việt Nam đang chiếm 49% về khối lượng và 45% về giá trị trong khi Thái Lan chiếm 50,4% về khối lượng và 54,4% về giá trị. Cùng thời gian này, tỉ trọng sầu riêng Việt Nam trong tổng lượng sầu riêng tươi nhập khẩu của Trung Quốc cũng tăng lên 49,3%, cao hơn mức 47% của cùng kỳ năm 2024.

Vì vậy, nhiều kỳ vọng rằng nếu tăng tốc, sầu riêng của Việt Nam có khả năng dẫn đầu thị phần ở Trung Quốc.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhìn nhận đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định rằng ngành hàng sầu riêng đã cơ bản sẵn sàng để bước vào giai đoạn ổn định hơn, nhất là trong việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng chặt chẽ của thị trường.

"Chúng ta đã sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ nước nhập khẩu. Các phòng thí nghiệm trong nước cũng luôn được khuyến khích tham gia sâu vào quá trình kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của cơ quan đầu mối phía Trung Quốc" - ông Hiếu cho biết.



Cùng với đó, cơ quan quản lý chủ động hỗ trợ xử lý các vướng mắc phát sinh, đặc biệt trong trường hợp có sự sai lệch kết quả kiểm nghiệm giữa hai bên trong quá trình đàm phán và công nhận. Các hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm xuất khẩu sầu riêng diễn ra thông suốt, ổn định và bền vững trong thời gian tới.

Tuy nhiên, về dự báo xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sẽ vượt Thái Lan hay không, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thận trọng cho rằng ở thời điểm hiện nay, việc dự báo sầu riêng Việt Nam vượt Thái Lan một cách bền vững tại thị phần tại Trung Quốc có lẽ vẫn còn sớm.

Bước sang năm 2026, xuất khẩu sầu riêng được dự báo vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có những yếu tố khách quan như các yêu cầu ngày càng chặt chẽ liên quan đến dư lượng, cảnh báo kỹ thuật từ thị trường nhập khẩu.

Từ góc độ cơ quan chuyên môn, Cục khuyến nghị các đơn vị sản xuất và xuất khẩu cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng ngay từ khâu trồng trọt, nâng cao trách nhiệm trong quá trình tạo ra sản phẩm, nhằm bảo đảm uy tín của sầu riêng Việt Nam trên thị trường Trung Quốc.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh cần nhìn nhận rõ rằng Trung Quốc không còn là thị trường "dễ tính" như trước.

Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, nhu cầu tiêu dùng cũng có sự thay đổi rõ nét. Nhóm người tiêu dùng này ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe, an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

Đây chính là lý do thời gian qua phía Trung Quốc đã bổ sung thêm nhiều biện pháp quản lý và yêu cầu kỹ thuật mới nhằm bảo vệ người tiêu dùng.