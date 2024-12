"Dự báo trong năm 2025, chung cư mới Hà Nội sẽ biến mất mức giá 50 triệu đồng/m2"

Ảnh minh họa.

Chia sẻ tại hội thảo "Thị trường căn hộ Hà Nội, đâu là lựa chọn sống và đầu tư bền vững?", do tạp chí điện tử Bất Động Sản Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu bất động sản tổ chức, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản Hà Nội đã và đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhìn từ những số liệu, chỉ số thực tế trong hoạt động của thị trường.

Cụ thể, về phía nguồn cung, trong 9 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận hơn 13.000 sản phẩm mới, tăng khoảng 25% so với tổng nguồn cung cả năm 2023 cho thấy sản phẩm từ các dự án đã được "bơm" vào thị trường. Trong đó, 87% nguồn cung thuộc loại hình cao tầng, chủ yếu đến từ các dự án cao cấp và hạng sang của các chủ đầu tư lớn, tập trung ở khu Đông và khu Tây thành phố.

Điểm đáng chú ý là phân khúc căn hộ bình dân hoàn toàn "vắng bóng" trên thị trường, trong khi căn hộ trung cấp ngày càng khan hiếm. Các dự án căn hộ mới ra mắt vào cuối quý III đều có mức giá khởi điểm từ 60 triệu đồng/m2 trở lên, khiến việc tiếp cận nhà ở của nhóm khách hàng có thu nhập trung bình trở nên khó khăn hơn.

Về phía nguồn cầu, nhu cầu trên thị trường bất động sản Hà Nội 9 tháng đầu năm 2024 tiếp tục duy trì đà tăng, bao gồm cả nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư. Mặc dù nguồn cung mới đã có sự cải thiện so với năm trước, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lớn trên thị trường. Cùng với đó, mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục "neo" ở mức cao và được dự báo khó giảm sâu, đã tạo động lực thúc đẩy quyết định mua nhà sớm của người dân, đặc biệt là trong bối cảnh lo ngại giá sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Về giao dịch, trong 9 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản ghi nhận khoảng 11.100 giao dịch thành công, đưa tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt mức ấn tượng 83%. Phân khúc căn hộ tiếp tục là tâm điểm giao dịch với 95% tổng số lượng giao dịch thuộc về loại hình này. Đặc biệt, các dự án mới mở bán của những chủ đầu tư lớn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ đạt 90% ngay tại thời điểm chính thức mở bán. Dù không chiếm tỷ trọng lớn như căn hộ, các sản phẩm thấp tầng khi mở bán vẫn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ khả quan, phản ánh sự quan tâm cao của người mua. Tuy nhiên, nguồn cung cho phân khúc này lại không nhiều, dẫn đến sức cạnh tranh lớn giữa các nhà đầu tư.

Tính đến thời điểm quý III/2024, chỉ số giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng 64% so với quý II/2019, gấp đôi mức tăng của TP.HCM. Giá bán trung bình sơ cấp tiệm cận mức 60 triệu đồng/m2. Giá bán sơ cấp tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại do nguồn cung dù đã được cải thiện nhưng vẫn rất khó đáp ứng đủ nhu cầu, do phần lớn nguồn cung mới tiếp tục được hoàn thiện ở mức tiêu chuẩn cao với chi phí đầu tư, nhất là chi phí liên quan đến đất đai tăng cao.

Bên cạnh đó, giá sơ cấp tăng cao trong bối cảnh nguồn cung vẫn khan hiếm so với nhu cầu tạo động lực dẫn dắt mặt bằng giá căn hộ thứ cấp tiếp tục giữ mức giá chào bán ở ngưỡng cao dù thanh khoản đã dần đi ngang sau thời gian tăng trưởng "nóng".

Trước đà tăng giá mạnh của phân khúc chung cư, trong một báo cáo mới đây của đơn vị nghiên cứu thị trường Onehousing chỉ ra Hà Nội không có căn hộ phân khúc bình dân (dưới 30 triệu đồng/m2) nào được mở bán trong 8 quý liên tiếp. Phân khúc chung cư cao cấp (trên 50-80 triệu đồng m2) chiếm tới 61% nguồn cung mới. Thị trường sơ cấp ở Hà Nội đang vắng bóng căn hộ dưới 50 triệu đồng một m2. Với mức giá này, người mua chỉ có thể tìm thấy tại thị trường chuyển nhượng căn hộ cũ.

Đại diện OneHousing cho rằng căn hộ mới dưới 50 triệu đồng/m2 biến mất bởi nhiều yếu tố. Trong đó, một trong những lý do quan trọng nhất là dự án mới không có nhiều, dự kiến tổng nguồn cung năm nay ở Hà Nội khoảng 22.000 căn hộ, trong khi theo Chi cục Dân số Hà Nội, mỗi năm Thủ đô có thêm 160.000 người, kéo theo nhu cầu nhà ở rất lớn.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong tháng 11/2024, giá bán chung cư Hà Nội đạt 61 triệu đồng/m2, vượt TP.HCM là 55 triệu đồng/m2.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết: "Trong năm 2024, gần 67% nguồn cung mới trên thị trường ở phân khúc cao cấp và hạng sang ở Hà Nội. Dự báo trong năm 2025 Hà Nội sẽ biến mất phân khúc sơ cấp với mức giá 50 triệu đồng/m2".

Việc nguồn cung nhà ở hiện nay chủ yếu tập trung vào phân khúc trung, cao cấp trở lên là một trong những nguyên nhân khiến khả năng chi trả nhà ở đã giảm mạnh trong vài năm qua.

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, hiện đang thiếu hụt nguồn cung nhà ở phù hợp. Nhu cầu nhà ở vừa túi tiền mới là nhu cầu chính của thị trường.

Việc một số chủ đầu tư “lợi dụng” sự khan hiếm nguồn cung của thị trường để tăng giá bán bất hợp lý, khiến mặt bằng giá bất động sản tăng cao, ngay cả với các khu vực không có nhiều lợi thế về hạ tầng, cũng gây khó khăn cho những người có nhu cầu mua nhà ở thực.