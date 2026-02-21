Dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026

Tại Báo cáo Vietnam at a glance - Quán quân tăng trưởng châu Á vượt "sóng gió" thuế quan, Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC dự báo tăng trưởng GDP sẽ đạt 6,7% vào năm 2026 và lạm phát duy trì vừa phải ở mức 3,5%.

Theo HSBC, tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đạt 6,2%, thấp hơn mục tiêu 6,5-7% đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm cho giai đoạn này nhưng chỉ do tốc độ tăng trưởng chậm trong năm 2021 dưới ảnh hưởng của đại dịch. Trong trung hạn, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được Việt Nam đặt ra ở mức "ít nhất là 10%" với GDP bình quân đầu người từ 5.400-5.500 USD. Cần lưu ý rằng mục tiêu tăng trưởng 2 con số này được đưa ra trên cơ sở tăng trưởng GDP đạt mức cao tới 8% của năm ngoái, đòi hỏi một "cú hích" mạnh mẽ để đạt được tăng trưởng toàn diện, bao gồm thương mại vượt trội, đầu tư đáng kể và tiêu dùng mạnh mẽ.

Theo báo cáo của Ngân hàng UOB (Singapore) , với mức tăng trưởng 8% trong năm 2025, Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc. Đơn vị này nâng dự báo mức tăng trưởng GDP năm 2026 từ 7% lên 7,5%, phản ánh sức bền bỉ và đà tăng trưởng hiện tại.

Dù vậy, UOB cũng lo ngại mức nền thống kê cao, khả năng suy giảm của xuất khẩu sau giai đoạn đẩy mạnh trước đó, cùng với sự bất định về chính sách thuế của Mỹ, là những rủi ro có thể kìm hãm quỹ đạo tăng trưởng.

Theo UOB, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) gần như không có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách ở thời điểm này. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với lạm phát bình quân năm 2025 ở mức 3,2% (chung) và 3,3% (lạm phát cơ bản, loại trừ thực phẩm và năng lượng). Chi phí y tế và giáo dục là những yếu tố chính duy trì mức lạm phát cao, dù xu hướng đã phần nào ổn định.

Thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng đối với NHNN. Đồng VND là đồng tiền giảm giá mạnh thứ ba tại châu Á trong năm 2025, mất giá 3,1% so với USD, chỉ thấp hơn mức giảm của đồng rupee Ấn Độ (4,8%) và rupiah Indonesia (3,5%), nhưng cao hơn mức giảm của peso Philippines.

Trong khi đó, Standard Chartered cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, song cần thận trọng hơn trước các yếu tố rủi ro đang hiện hữu.

Về thương mại và thuế quan, vấn đề quan trọng hàng đầu là các cuộc đàm phán với chính quyền Mỹ trong bối cảnh chính trị mới về các quy định xuất xứ và vấn đề trung chuyển hàng hóa. Kết quả của các cuộc đàm phán này sẽ ảnh hưởng lớn đến thương mại trong năm nay.

Về chính sách tiền tệ, sự linh hoạt và kịp thời trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2025 đã thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tốt. Đây tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn và duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026.

Ở góc độ phân tích vĩ mô, ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế cao cấp phụ trách thị trường Việt Nam và Thái Lan tại Ngân hàng Standard Chartered cho biết, nhóm nghiên cứu toàn cầu của ngân hàng tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng kinh tế Việt Nam. Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm 2026 tăng trưởng khoảng 7,2%.

Mặc dù con số này thấp hơn mục tiêu 10% mà Chính phủ đặt ra, song ông Tim Leelahaphan nhấn mạnh rằng 7,2% vẫn là mức tăng trưởng rất cao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã duy trì đà tăng mạnh trong nhiều năm liên tiếp.

Theo Standard Chartered, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể chậm lại trong nửa đầu năm, trước khi phục hồi rõ nét hơn vào nửa cuối năm. Ngân hàng này dự báo GDP tăng khoảng 6,5% trong nửa đầu năm, sau đó tăng tốc lên khoảng 8% trong nửa cuối năm, đưa mức tăng trưởng cả năm đạt 7,2%.

Tại Báo cáo chiến lược 2026 công bố ngày 22/01, VinaCapital kỳ vọng trong kịch bản tích cực, tăng trưởng GDP Việt Nam có thể đạt khoảng 10% trong năm 2026, trong bối cảnh Chính phủ vẫn còn nhiều công cụ trong tay để hỗ trợ tăng trưởng khi cần thiết.

VinaCapital kỳ vọng 3 động lực then chốt sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2026 bao gồm: sự phục hồi tiêu dùng ở mức vừa phải, mối liên kết giữa tăng trưởng hạ tầng và bất động sản, và xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục giữ được đà ổn định.

Thứ nhất , VinaCapital kỳ vọng tiêu dùng dần quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng bình thường hơn (dù khó bùng nổ) vào giữa năm 2026. Chính phủ đã triển khai một số biện pháp hỗ trợ tiêu dùng như gia hạn và kéo dài chính sách giảm thuế VAT, tăng mức giảm trừ gia cảnh, đồng thời nới lỏng một phần các sắc thuế mới đối với hộ kinh doanh cá thể. Các biện pháp này được kỳ vọng hỗ trợ tiêu dùng ở mức độ nhất định.

Thứ hai , VinaCapital nhận thấy mối liên kết chặt chẽ giữa đầu tư hạ tầng thúc đẩy phát triển bất động sản, từ đó lan tỏa sang tiêu dùng. Giải ngân đầu tư công đã tăng mạnh, khoảng 40% trong năm 2025, dự báo tiếp tục tăng thêm 20-30% trong năm 2026. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng đầu tư công của Việt Nam được kỳ vọng tăng tốc từ mức tăng khoảng 10% mỗi năm trong 10 năm qua lên mức trung bình 20-30% mỗi năm trong thời gian tới, và kỳ vọng này đã góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 100 điểm cơ bản trong năm 2025, lên quanh mức 4%.

Thứ ba , nhu cầu từ Mỹ được kỳ vọng tiếp tục duy trì tích cực trong năm 2026 giúp xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 28% trong năm 2025, qua đó tạo ra thặng dư thương mại tương đương khoảng 4% GDP. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại, đồng thời là năm thứ 3 liên tiếp mức thặng dư vượt 20 tỷ USD.

Mức thuế hiệu dụng của Mỹ áp lên hàng hóa Việt Nam đã được giảm nhờ các cơ chế miễn trừ và ngoại lệ đối với một số mặt hàng, bao gồm điện tử, khiến mức thuế áp dụng tương đương hoặc thấp hơn so với các quốc gia cạnh tranh trong khu vực.