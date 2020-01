Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng

Chiều nay (17/1), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã có nhận định về thời tiết Tết Nguyên đán, từ ngày 29 tháng Chạp năn Kỷ Hợi, đến mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý 2020, với nhiều khu vực trên cả nước.

Cụ thể, ở khu vực Hà Nội: Ngày 23-24/01 (29-30 Tết): Trời nắng, từ chiều 24/01 (30 Tết) có lúc có mưa; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Từ ngày 25-26/01(01-02 Tết): Có mưa, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C; nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Trời rét.

Từ ngày 27-29/01 (03-05 Tết): Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày không mưa, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C; nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Trời rét.

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: Ngày 23-24/01 (29-30 Tết): Trời nắng, từ chiều 24/01 (30 Tết) có mưa; nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-26 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu 27-30 độ C; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 18-21 độ C.

Từ ngày 25-26/01 (01-02 Tết): Có mưa, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu 23-26 độ C; nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Trời rét.

Từ ngày 27-29/01 (03-05 Tết): Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày không mưa; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu 24-27 độ C; nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Trời rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận: Ngày 23-24/01 (29-30 Tết): Trời nắng; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Từ ngày 25-26/01(01-02 Tết): Phía Bắc khu vực (Quảng Bình đến Huế) có mưa, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C,nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; phía Nam khu vực (Đà Năng đến Bình Thuận) không mưa, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 27-29/01 (03-05 Tết): Đêm và sáng có lúc có mưa, ngày không mưa; nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Phía Bắc trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên: Từ ngày 23-29/01 (29-05 Tết): Đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Đêm và sáng trời lạnh.



Khu vực Nam Bộ: Từ ngày 23-29/01 (29-05 Tết): Đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.