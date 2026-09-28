Dự báo thời tiết ngày 28/9: Miền Bắc oi bức, nắng nóng cục bộ

Ngày 28/9, miền Bắc và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế trời oi bức, cục bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/9/2026

Ngày 28/9, thời tiết trên cả nước phổ biến tương đối ổn định, mưa rào và dông xuất hiện trên diện hẹp, nhiều nơi đón nắng.

Theo đó, Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong đó, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở ngưỡng 33-35°C, có nơi vượt mức 35°C, thời tiết khá oi bức.

Ngày 28/9, miền Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết cũng thuận lợi khi ban ngày trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ở mức 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng. Cũng giống như các khu vực trên, mặc dù ban ngày trời nắng nhưng chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hứng mưa rào rải rác và có nơi có dông, hình thái này chủ yếu tập trung lúc chiều và tối.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/9/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, trong đó, khu Tây Bắc 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.