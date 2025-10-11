Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/10/2025

Ngày 11/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm mưa vài nơi, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C, có nơi trên 33°C. Sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù.

Trong khi đó, lũ lớn vẫn gây ngập lụt tại TP Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Từ 13-16/10, mưa vừa và dông tái diễn ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày 11/10, miền Bắc trời nắng với nhiệt độ cao nhất trên 33°C trước khi đón đợt mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngoài ra, ngày 11/10, Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 80mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt mức 60mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/10/2025

TP Hà Nội đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập dồn về chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.



