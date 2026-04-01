Dự báo thời tiết ngày 1/4: Miền Bắc mát mẻ, đề phòng dông lốc và mưa đá

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/4/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 1/4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 10-20mm, cục bộ mưa to trên 40mm. Ngày 1/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngày 1/4, miền Bắc có thể xảy ra mưa dông kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Ảnh minh hoạ)

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng trong ngày 1/4, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Nắng nóng ở khu vực này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5 và có mưa rào và dông. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/4/2026

TP Hà Nội đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, sau mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C, có nơi trên 29°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trong đó, Lai Châu, Điện Biên mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, sau mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, phía Nam 33-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, miền Đông 34-36°C.

TP.HCM đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.