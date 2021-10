Bão số 7 gây mưa rất lớn, 5 phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi

Quảng Nam: 5 người bị nước lũ cuốn trôi, 1 người mất tích



Sáng 8-10, ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn do mưa lũ khiến một người mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: TN

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, (8-10), nhóm gồm năm người phụ nữ ngụ thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên gánh giá lội bộ qua dòng nước lũ chảy xiết để qua chợ La Tháp bán.

Trong lúc đi, cả năm người bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Tuy nhiên, bốn người may mắn bám vào gốc cây và được người khác ứng cứu đưa vào bờ an toàn, còn bà Hồ Thị Chín (65 tuổi) không may mất tích, thông tin trên báo PL.TPHCM.