Dự báo thời tiết cả nước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bắc Bộ và loạt tỉnh thành miền Trung nắng ráo, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 34°C, Nam Bộ vẫn xuất hiện mưa rào và dông.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/10/2026

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 , thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Gia Lai phổ biến nắng ráo. Phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà, Nam Bộ và Lâm Đồng vẫn còn xuất hiện mưa rào và dông.

Theo đó, Bắc Bộ tiếp diễn chuỗi ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34°C, đêm có thể xuất hiện mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù.

Dự báo thời tiết ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, miền Bắc trời nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34°C. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết Thanh Hóa đến TP Huế trong ngày 20/10 có nhiều điểm tương đồng với Bắc Bộ khi mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Từ chiều tối 21/10, các địa phương này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Bộ và Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Tuy nhiên, mưa không trải suốt cả ngày mà tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Đêm 20/10 và ngày 21/10, các khu vực này mưa rào và dông rải rác lúc chiều và tối.

Các nơi khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/10/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa dồn chủ yếu vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.