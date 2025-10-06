Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/10/2025

Ngày 6-7/10, tác động của cơn bão số 11 Matmo, Bắc Bộ và Thanh Hoá hứng đợt mưa lớn , trọng tâm ở vùng núi và trung du. Khu vực này mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 130-200mm, có nơi trên 350mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động 50-150mm, cục bộ trên 200mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 150mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết ngày 6/10, miền Bắc hứng đợt mưa lớn, trọng tâm mưa ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Đêm 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ trên 50mm.

Tổng lượng mưa cả đợt (từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10) ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 150-250mm, cục bộ mưa rất to trên 400mm; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, khu vực này mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70-120mm, cục bộ trên 150mm, đề phòng ngập lụt trên các tuyến phố.

Ngày 6/10, hầu hết các tỉnh, thành Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xuất hiện dông vào chiều tối và tối.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/10/2025

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây bắc đến bắc cấp 4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C, có nơi trên 29°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa to, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Đông Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, đồng bằng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió gió tây bắc đến bắc cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8; riêng từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng ven biển cấp 8-10, giật cấp 11-12. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.



