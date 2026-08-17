HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Dự báo thời tiết 17/8: Miền Bắc ngày nắng nóng, từ đêm bước vào đợt mưa lớn

HUỆ NGUYỄN
|

Ngày 17/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ đêm, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/8/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 17/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Từ đêm 17/8 đến ngày 18/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 17/8, miền Bắc nhiều nơi nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Mưa lớn trút xuống khiến thời tiết Bắc Bộ dịu mát hơn. Từ 18/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực này kết thúc, nắng nóng ở Trung Bộ cũng có xu hướng giảm dần.

Từ đêm 18/8 đến ngày 21/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động 120-250mm, cục bộ mưa rất to trên 350mm. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến 80-170mm, có nơi trên 230mm.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ trên 450mm/đợt; các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, ngày 17/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/8/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, trung du và đồng bằng 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Thanh Hóa-Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, phía Nam có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Tags

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia

Bắc Quảng Trị

Miền Bắc

dự báo thời tiết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại