Dự báo thời tiết 17/8: Miền Bắc ngày nắng nóng, từ đêm bước vào đợt mưa lớn

Ngày 17/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ đêm, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/8/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 17/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Từ đêm 17/8 đến ngày 18/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 17/8, miền Bắc nhiều nơi nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Mưa lớn trút xuống khiến thời tiết Bắc Bộ dịu mát hơn. Từ 18/8, nắng nóng diện rộng ở khu vực này kết thúc, nắng nóng ở Trung Bộ cũng có xu hướng giảm dần.

Từ đêm 18/8 đến ngày 21/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động 120-250mm, cục bộ mưa rất to trên 350mm. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến 80-170mm, có nơi trên 230mm.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ trên 450mm/đợt; các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, ngày 17/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/8/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, vùng núi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày nắng, trung du và đồng bằng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, trung du và đồng bằng 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Thanh Hóa-Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, phía Nam có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.