Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, hiện nay Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, riêng vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m, từ chiều tối và đêm mai hội tụ gió có xu hướng hoạt động mạnh dần lên; áp giảm, độ ẩm ít thay đổi. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam hệ thống thời tiết trên kết hợp với trường gió Tây Nam có cường độ trung bình; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ 25/5-4/6: Mưa giảm, có lúc có nắng

Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối 27/5 có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, chiều và tối 27/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo xu thế thời tiết từ ngày 27/5 đến ngày 04/6, hiện rãnh áp thấp tiếp tục nâng trục lên phía Bắc; từ khoảng ngày 28-29/5, rãnh áp thấp này có khả năng nối với vùng áp thấp phía Tây. Gió Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Trên cao, vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ và hoạt động mạnh hơn vào khoảng ngày 30-31/5.

Từ những xu thế thời tiết trên, cảnh báo khu vực Bắc Bộ đêm 27/5 có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; sau khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm), riêng và ngày 30-31/5 Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến ngày 30/5. Từ ngày 31/5, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.