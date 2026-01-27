Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ đêm nay 27/1 đến ngày 29/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng ấm. Trời còn rét về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Thời tiết phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ cũng có nhiều nét tương đồng với thời tiết các khu vực trên khi mưa xuất hiện ở một vài nơi, rét về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/1 đến ngày 6/2, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời rét. Trong đó, từ chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, tác động của đợt không khí lạnh , Bắc Bộ mưa rải rác. Từ 1/2, khu vực chuyển rét cả ngày, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào vài nơi, trong đó, đêm 31/1-3/2, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, khu vực này phổ biến nhiều mây, không mưa, một số ngày có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống mức 13°C sau khi chịu tác động của đợt không khí lạnh trong những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2/2026.

Theo đó, hôm nay, Hà Nội mưa vài nơi, từ trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17°C, cao nhất 21-23°C.

Dự báo thời tiết khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội trong 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày mai 28/1, khu vực trung tâm Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, dao động 15-22°C.

Ngày 29/1, khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng nhẹ lên cao nhất 23°C, thấp nhất 17°C, trời ấm áp hơn.

Trong hai ngày cuối tháng 1/2026 (30-31/1), khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng giảm nhẹ về ngưỡng 21-22°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18°C.

Ngày 1/2, không khí lạnh tác động sâu, khu vực này tiếp tục có mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày giảm sâu, cao nhất 17°C, thấp nhất 15°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không quá cao, trời mưa rét.

Trong hai ngày 2-3/2, nhiệt độ ban ngày ở khu vực này xu hướng tăng dần, cao nhất 18-19°C, tuy nhiên, ban đêm trời rét sâu hơn, nhiệt độ thấp nhất giảm về mức 13-14°C. Trong đó, ngày 3/2, khu vực này tái diễn mưa nhỏ.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (4-5/2), trung tâm Hà Nội chuyển trạng thái nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 21°C, ban đêm, trời tiếp tục rét ở ngưỡng thấp nhất 14°C.