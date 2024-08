Dự báo mới nhất thời tiết miền Bắc trong 4 ngày nghỉ lễ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/8) và ngày mai, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có mưa dông cục bộ.

Dự báo, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (ngày 31/8), nhiệt độ tại miền Bắc giảm nhẹ xuống ngưỡng 31-34 độ C, duy trì oi bức về trưa và chiều. Mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối nhưng không kéo dài.

Từ ngày 1-3/9, khu vực này tiếp diễn thời tiết oi bức, nắng cả ngày với nền nhiệt cao nhất 31-35 độ C.

Thời tiết chủ đạo trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh tại miền Bắc là oi nóng, có mưa dông vài nơi. Ảnh: Kinh tế đô thị

Tại miền Trung, nắng nóng kéo dài trong 2 ngày 31/8-1/9, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C. Sang các ngày 2-3/9, Trung Bộ chuyển mưa rào và dông, mưa tập trung ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Nền nhiệt trong 2 ngày này giảm nhẹ xuống dưới 35 độ C, đề phòng nguy cơ dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ 31/8-3/9 sáng và trưa trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên dao động từ 19-31 độ C, Nam Bộ từ 24-34 độ C.