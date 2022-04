Dự báo mới nhất thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 30/4 ngày 01/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; ngày 01/5 trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Ngày 30/4-03/5: Rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông, từ ngày 01/5 vùng áp thấp này suy yếu dần.

Dưới đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước từ ngày 30/4 đến ngày 03/5:

Các tỉnh Bắc Bộ :

Ngày 30/4: Nhiều mây, ít mưa.

Từ chiều tối 30/4 đến ngày 01/5: Có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; ngày 01/5 trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Từ ngày 02/5 - 03/5: Ít mưa, trời nắng.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ:

Ngày 30/4: Phía Bắc nhiều mây, ít mưa; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 01 - 03/5: Khu vực phía Bắc ngày 01-02/5 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, từ ngày 03/5 trời ít mưa. Khu vực phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày 30/4: Có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 01 - 03/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Hà Nội:

Ngày 30/4: Nhiều mây, có lúc có mưa.

Từ đêm 30/4 đến ngày 01/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngày 01/5 trời chuyển lạnh.

Từ ngày 02 - 03/5: Ít mưa, trời nắng.

Thành phố Hồ Chí Minh:

Ngày 30/4: Có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Từ ngày 01 - 03/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

https://soha.vn/du-bao-moi-nhat-thoi-tiet-dip-nghi-le-30-4-1-5-20220429211007893.htm