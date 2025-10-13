Dự báo mới nhất của chuyên gia về giá vàng: Kịch bản điều chỉnh có thể sớm xảy ra?

Sau chuỗi tăng mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng vàng đã rơi vào vùng “quá mua” và có thể điều chỉnh trong vài phiên tới. Ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường tại Barchart.com, nhận định việc giá vàng vượt qua 4.000 USD/ounce “là một bước đi mang tính lịch sử”, song thị trường có thể sẽ cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

Báo cáo của FXEmpire cũng đưa ra quan điểm thận trọng tương tự. Theo đó, nếu vàng xác lập đỉnh tạm thời quanh vùng 4.050 - 4.080 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh 5 - 10%, tương đương mức giá về quanh 3.600 - 3.800 USD/ounce. “Lịch sử cho thấy mỗi chu kỳ tăng mạnh đều cần một giai đoạn tích lũy để củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Việc điều chỉnh trong ngắn hạn là lành mạnh, giúp thiết lập nền giá mới vững hơn,” báo cáo nêu.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng nhấn mạnh rằng khả năng điều chỉnh này không đồng nghĩa với việc kết thúc xu hướng tăng. Dòng tiền từ các ngân hàng trung ương, quỹ ETF và nhà đầu tư tổ chức vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp vàng duy trì sức mạnh.

Trong báo cáo công bố đầu tuần, Goldman Sachs tiếp tục nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên 4.900 USD/ounce, tăng thêm 600 USD so với ước tính trước đó. Ngân hàng này cho rằng chu kỳ mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương sẽ còn kéo dài ít nhất 2–3 năm nữa, trong khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dần chuyển sang cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho vàng.

Tương tự, Deutsche Bank dự báo giá vàng trung bình năm 2026 đạt 4.000 USD/ounce, nhấn mạnh vai trò của vàng như “hàng rào phòng vệ” trong bối cảnh rủi ro lạm phát và nợ công gia tăng. Ngân hàng này cũng nhận định vàng đã bước vào “giai đoạn mới của chu kỳ tăng giá” khi niềm tin vào các tài sản tài chính truyền thống, đặc biệt là trái phiếu chính phủ, đang suy giảm.

Theo EBC, trong ngắn hạn, các yếu tố vĩ mô như lợi suất thực (real yields), sức mạnh của đồng USD, dòng vốn ETF và các cú sốc địa chính trị sẽ quyết định hướng đi của vàng. “Chừng nào đồng USD còn chịu áp lực và lãi suất thực vẫn thấp, chừng đó vàng vẫn giữ được đà tăng,” báo cáo của EBC viết.

Tâm lý chung trên thị trường hiện nay là thận trọng chứ không bi quan. Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy một nửa chuyên gia Phố Wall đã chuyển sang trạng thái trung lập, trong khi 69% nhà đầu tư cá nhân (Main Street) vẫn đặt cược rằng giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Ông Sean Lusk, Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định: “Ngay cả khi xuất hiện những thông tin lẽ ra có thể gây áp lực giảm, như thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông hay đồng USD phục hồi, vàng vẫn duy trì ổn định. Điều này cho thấy lực cầu hiện tại đến từ nhóm nhà đầu tư có niềm tin dài hạn, chứ không chỉ là giao dịch ngắn hạn.”

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO)” đang lan rộng trong giới đầu tư nhỏ lẻ, và điều này có thể làm gia tăng rủi ro nếu giá đảo chiều nhanh. “Không có gì tăng mãi mãi. Thị trường cần một khoảng nghỉ để xác định nền tảng mới,” ông nói.

Nhiều chuyên gia chung quan điểm, ngưỡng 3.950–4.000 USD/ounce sẽ là mốc hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Nếu giá giữ vững trên vùng này, đà tăng có thể tiếp diễn, hướng đến 4.200–4.500 USD/ounce trong quý IV/2025. Ở chiều ngược lại, nếu thủng ngưỡng 3.950 USD, khả năng điều chỉnh về quanh 3.800 USD/ounce là có thể xảy ra.

Trong dài hạn, hầu hết tổ chức lớn vẫn cho rằng vàng đang trong chu kỳ tăng giá nhiều năm, được hỗ trợ bởi các yếu tố cấu trúc như bất ổn địa chính trị, nợ công tăng cao và quá trình phi đô la hóa của các nền kinh tế mới nổi.

Tổng hợp (Kitco News, Economic Times) ﻿